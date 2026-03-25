Conmoción en México: alumno quitó la vida a dos maestras y lo anticipó en redes sociales

Un hecho que ha generado profunda conmoción se registró en Lázaro Cárdenas, donde un estudiante de 15 años fue detenido tras asesinar a dos profesoras dentro de su centro educativo.

El ataque ocurrió en la preparatoria Antón Makarenko, donde el adolescente ingresó armado y abrió fuego contra las docentes, quienes fallecieron en el lugar.

Investigación en curso

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que se desplegó un operativo inmediato que permitió la aprehensión del menor, presuntamente vinculado al hecho.

En el lugar se aseguró un arma de fuego de alto calibre, mientras que la Fiscalía General del Estado de Michoacán inició las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Las víctimas fueron identificadas como María del Rosario S., de 36 años, y Tatiana Bedolla, de 37.

Un hecho que genera alarma

De acuerdo con reportes preliminares, el adolescente habría publicado contenido en redes sociales antes del ataque, lo que forma parte de las líneas de investigación.

La institución educativa señaló que el estudiante era de reciente ingreso y no presentaba antecedentes de conflictos internos, lo que ha incrementado la incertidumbre sobre las causas del hecho.

Reacciones y preocupación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó el caso como “muy doloroso” y señaló la necesidad de abordar este tipo de situaciones de manera integral, incluyendo el fortalecimiento de la atención a la salud mental en jóvenes.

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