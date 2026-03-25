ALD analizará viaje de Camacho y designación del gobernador en suplencia

En la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz se encuentran a la espera de la carta del gobernador Luis Fernando Camacho, en la que comunica su viaje al exterior por motivos de salud, previsto del 27 de marzo al 2 de abril.

El asambleísta departamental Dilfe Rentería informó que aguardan el documento oficial para ponerlo en conocimiento del pleno y remitirlo a comisión, donde se evaluará la aprobación del viaje conforme a lo establecido en el estatuto autonómico.

“Ante esta situación corresponde asumir al vicegobernador (Mario Aguilera) como gobernador en suplencia temporal durante el tiempo que el gobernador Camacho vaya a viajar, así lo establece el estatuto autonómico”, explicó Rentería.

No obstante, la legisladora aclaró que, en caso de que Aguilera se encuentre de vacaciones, corresponderá a la ALD designar a un gobernador interino entre sus miembros mientras dure la ausencia de la autoridad departamental.

“Ante este panorama corresponde a la ALD elegir entre sus asambleístas para que pueda asumir durante el viaje del gobernador”, concluyó.

Esta mañana el gobernador Luis Fernando Camacho anunció que por motivos de salud está realizando un viaje al exterior y que en los próximos minutos estaría anunciando a la ALD el motivo del alejamiento temporal.

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