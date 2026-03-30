ALD elegirá este martes a un gobernador en suplencia por ausencia de Camacho y Aguilera

La Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz (ALD) sesionará este martes a las 10:00 para elegir a un gobernador en suplencia temporal del departamento, ante la ausencia del titular, Luis Fernando Camacho, y del vicegobernador, Mario Aguilera.

La primera autoridad departamental se encuentra en el exterior por motivos de salud, mientras que Aguilera solicitó dos días de permiso, lo que activa el mecanismo de suplencia conforme a la normativa vigente.

El asambleísta Marcelo Aróstegui informó que previamente la Comisión de Constitución y Gobierno aprobó el informe que habilita este procedimiento.

“Mañana a las 10:00 se va a tratar en el pleno el informe de Comisión. Una vez aprobado, se pasará a votar por escrutinio para elegir a un gobernador en suplencia temporal de entre uno de los 28 asambleístas”, explicó.

Desde la ALD señalaron que esta medida busca garantizar la continuidad de la gestión pública mientras duren las ausencias de las principales autoridades departamentales.

La semana pasada, Camacho anunció que viajaría al exterior para someterse a un tratamiento médico, con retorno previsto para el 2 de abril.

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