China interviene el mercado energético: Frenazo estatal a la escalada en los precios del combustible

China ha decidido activar medidas temporales de regulación sobre los precios del combustible para mitigar la drástica escalada del petróleo en los mercados internacionales. Esta intervención representa la primera excepción de este tipo desde que se instauró el actual mecanismo de fijación de precios en el año 2013.

La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) confirmó que esta decisión responde directamente al encarecimiento del crudo provocado por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. El objetivo principal de las autoridades es contener los efectos negativos del conflicto bélico dentro del mercado interno chino y evitar un golpe mayor al consumo.

Bajo el mecanismo convencional, el incremento teórico debía ser de 2.205 yuanes por tonelada para la gasolina, pero la intervención estatal ha logrado reducirlo a solo 1.160 yuanes. En el caso del diésel, el ajuste efectivo se limitó a 1.115 yuanes por tonelada, lo que supone un alivio significativo de casi el 50% respecto a la subida proyectada originalmente.

Las autoridades señalaron oficialmente que la prioridad es "mitigar el impacto de la subida anormal de los precios internacionales" y "reducir la carga sobre los consumidores". Además, la CNDR enfatizó que estas acciones son fundamentales para "garantizar la estabilidad económica y social" en un entorno global de alta volatilidad.

El gobierno chino también advirtió que aplicará sanciones severas contra cualquier empresa que intente alterar el orden del mercado o incumplir esta política de precios controlados. La medida llega en un momento crítico, con el barril superando los 100 dólares tras semanas de intensas tensiones logísticas y ataques en el estratégico estrecho de Ormuz.

Fuente: EFE e Infobae.

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