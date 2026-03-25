La Dirección Departamental de Educación de La Paz determinó mantener las clases presenciales con normalidad durante la jornada, pese a los bloqueos y dificultades de transporte, aplicando una tolerancia de hasta 30 minutos en el horario de ingreso tanto en el turno mañana como en el turno tarde.

El director de la institución, Basilio Pérez, explicó que la medida responde a las dificultades de desplazamiento que enfrentan los estudiantes, especialmente en la ciudad de La Paz.

“Estamos dando la tolerancia correspondiente para que los estudiantes puedan llegar a las unidades educativas, más de media hora puede ser dependiendo de las características de cada zona”, afirmó.

La autoridad señaló que el contexto en La Paz difiere del de El Alto, donde muchos estudiantes asisten a unidades educativas cercanas a sus domicilios.

“En la ciudad de La Paz los estudiantes se trasladan de zonas a otras zonas, esa es la característica”, indicó.

Ante la imposibilidad de algunos estudiantes de llegar a sus colegios debido al paro del transporte y los puntos de bloqueo instalados en distintos sectores, se instruyó a las unidades educativas actuar con flexibilidad.

“Si algún estudiante no llega a su unidad educativa, igual tendrá la licencia correspondiente”, aseguró Pérez.

Asimismo, la disposición contempla que los establecimientos educativos puedan asumir decisiones excepcionales en caso de que las condiciones no sean adecuadas para el desarrollo de las clases.

La tolerancia también se aplicará en el turno de la tarde, donde incluso podría ampliarse considerando las dificultades en el retorno de los estudiantes a sus hogares.

Finalmente, la autoridad enfatizó que cualquier determinación adicional por parte de las unidades educativas deberá ser comunicada a las direcciones distritales y a la instancia departamental, con el objetivo de garantizar el resguardo de los estudiantes.

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