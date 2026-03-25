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Gobierno dispone tolerancia de una hora en La Paz este 25 de marzo por paro del transporte

La medida rige este miércoles en La Paz, pero no alcanza a todos los trabajadores. ¿A quiénes incluye?

Red Uno de Bolivia

25/03/2026 6:40

Tolerancia laboral de una hora en La Paz por paro del transporte. Foto: EFE

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El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social dispuso tolerancia de una hora en el ingreso laboral para este miércoles 25 de marzo de 2026 en el departamento de La Paz, debido al paro de 24 horas del transporte sindicalizado.

La medida fue oficializada mediante el comunicado DGTHSO-009/2026, emitido a través de la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional.

Según el documento, la tolerancia aplica para servidoras y servidores públicos, quienes deberán compensar el tiempo utilizado durante el transcurso de la semana, en coordinación con las unidades de Recursos Humanos de cada institución.

Alcance en el sector privado

En el sector privado, la aplicación de esta disposición no es obligatoria, pero podrá adoptarse mediante acuerdo entre empleadores y trabajadores, considerando las condiciones laborales y horarios.

El comunicado también establece que esta tolerancia no se aplicará a modalidades de teletrabajo o trabajo a distancia, salvo que exista una determinación expresa según la organización interna de cada entidad o empresa.

La disposición surge en el contexto del paro del transporte en la ciudad de La Paz, que afecta el desplazamiento de trabajadores y usuarios durante la jornada.

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