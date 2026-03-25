Bloqueos y paro del transporte frenan viajes desde la terminal de La Paz y generan incertidumbre

La jornada de este miércoles 25 de marzo comenzó con bloqueos y restricciones en la ciudad de La Paz, donde al menos ocho puntos instalados afectan la circulación y complican la salida de buses desde la terminal terrestre.

La medida, en el marco del paro de 24 horas del transporte, provocó la suspensión casi total de viajes, generando incertidumbre entre los pasajeros que buscan trasladarse a distintos destinos del país.

Desde la terminal, se informó que aunque las salidas estaban previstas desde las 09:00, las empresas optaron por frenar operaciones ante el incremento de bloqueos.

“Las salidas tendrían que estar iniciando a partir de las 9:00 aproximadamente, sin embargo, por precaución y tomando en cuenta que a esa hora van a masificarse los puntos de bloqueo, se han suspendido prácticamente las salidas”.

Los usuarios que intentan viajar a ciudades como Cochabamba o Santa Cruz permanecen en la terminal sin información clara sobre la reanudación de los servicios.

“No, pues hay que esperar”, señaló una pasajera, reflejando la incertidumbre generalizada.

Además, se reportó que la venta de pasajes es irregular y no garantiza la salida de los buses durante la jornada.

Pese al escenario actual, algunos buses que partieron durante la noche lograron llegar a sus destinos sin inconvenientes, ya que en ese momento no se habían instalado bloqueos en varios tramos.

“Los pasajeros no saben si van a poder ir o no, ya sea a diferentes destinos”.

Los puntos de bloqueo continúan incrementándose y afectan tanto a la ciudad de La Paz como a las rutas hacia El Alto.

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