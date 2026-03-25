Choferes de La Paz inician paro de 24 horas y bloqueos: "No nos han resarcido ni 10 centavos"

El sector del transporte libre y departamental de La Paz llevará a cabo este miércoles un paro de 24 horas con más de 140 puntos de bloqueo en las ciudades de La Paz, El Alto y las 20 provincias. La drástica medida surge como protesta ante la presunta mala calidad del combustible y el incumplimiento del Gobierno en el pago de indemnizaciones por daños mecánicos.

Limbert Tancara, dirigente del Transporte Libre de La Paz, desmintió tajantemente las declaraciones del presidente de YPFB sobre el supuesto pago de 1,5 millones de bolivianos en resarcimientos al sector.

"Lamentablemente, no hay ni un transportista público dentro del departamento de La Paz que le haya llegado a sus cuentas por lo menos 10 centavos. No existe", aseveró Tancara.

Combustible de "pésima calidad" y crisis de repuestos

Según el dirigente, el problema técnico persiste y ha generado gastos económicos insostenibles para los conductores, quienes reportan vehículos varados en los talleres mecánicos de forma recurrente debido a una gasolina que califican como "desestabilizada".

Impacto operativo: Se estima que un 30% de las unidades están actualmente en el mecánico, mientras el 70% restante presta servicio con dificultades.

Escasez de insumos: Tancara denunció que en zonas como San Pedro y la feria 16 de Julio ya no se encuentran repuestos críticos como válvulas o inyectores.

Costos elevados: Se reportan casos de reparaciones que alcanzan los 60.000 bolivianos debido a fallas reiteradas en menos de dos meses.

"Pagamos más caro la gasolina, tenemos una gasolina de pésima calidad y de yapa tenemos carros en los mecánicos erogando dinero. (...) No es que seamos locos nosotros los transportistas, lamentablemente cada día siguen llegando denuncias", explicó el dirigente.

Ruptura de diálogo con el Ministerio e YPFB

La dirigencia anunció que ya no aceptará reuniones con mandos medios, debido a lo que consideran promesas incumplidas desde principios de año. El sector se declaró en una suerte de "relocalización indirecta" por la imposibilidad de trabajar y pagar sus créditos bancarios.

"Ya no queremos hablar con el presidente de YPFB, ya no queremos hablar con el Ministro de Hidrocarburos, porque lamentablemente hemos firmado tantas actas que ninguno ha llegado a un buen puerto. (...) Con la única autoridad que nos vamos a reunir va a ser con el Presidente del Estado", sentenció Tancara.

Puntos de bloqueo y amenaza de paro indefinido

Para la jornada de este miércoles, se han confirmado 70 puntos de bloqueo en El Alto y más de 60 en la ciudad de La Paz, además del cierre de rutas fundamentales en el Altiplano, Valles y Yungas. De no obtener una respuesta objetiva, el sector advierte con ir a un paro indefinido con el apoyo de Cochabamba, Potosí, Oruro y Beni.

"El compañero transportista dice: 'preferimos parar un día a estar parados una, dos semanas o un mes con nuestros carros en los mecánicos'. Mil disculpas a la población, pero creo que es la única alternativa que tenemos para que el Gobierno nos haga caso", concluyó.

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