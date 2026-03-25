Gobierno reestructura la Cancillería para impulsar inversiones extranjeras

El Gobierno promulgó el Decreto Supremo N° 5594, que modifica la estructura organizativa del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objetivo de fortalecer la política exterior y la atracción de inversiones extranjeras.

La norma establece ajustes al Decreto Supremo N° 4857, que regula la organización del Órgano Ejecutivo, incorporando nuevas competencias y redefiniendo áreas clave dentro de la Cancillería.

Nuevo enfoque en inversiones

Uno de los principales cambios es la modificación del nombre del viceministerio, que pasa de ser:

Viceministerio de Comercio Exterior e Integración a denominarse, Viceministerio de Comercio Exterior, Inversiones Extranjeras e Integración

Este cambio refleja un enfoque más directo en la captación de inversión extranjera como parte de la estrategia económica del país.

Nuevas direcciones y funciones

El decreto también redefine la estructura interna de este viceministerio, incorporando tres áreas principales:

Dirección General de Promoción de Exportaciones y Acuerdos Comerciales

Dirección General de Promoción de Inversiones Extranjeras

Dirección General de Integración y Fronteras

Además, se incorporan nuevas funciones estratégicas, como:

Diseñar estrategias de inserción económica internacional

Promover intereses económicos del país en el exterior

Impulsar la competitividad y diversificación productiva

Fortalecer la integración a circuitos económicos globales

También se crea la Dirección General de Geopolítica y Geoeconomía, orientada al análisis estratégico internacional.

Sin impacto en el presupuesto

El decreto establece que su implementación no implicará recursos adicionales del Tesoro General de la Nación (TGN), por lo que los cambios deberán ejecutarse con la estructura y presupuesto vigente.

Objetivo del decreto

La norma busca mejorar la eficacia administrativa y la capacidad institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, alineando su estructura con los nuevos lineamientos de la política exterior y económica del país.

Mira la programación en Red Uno Play