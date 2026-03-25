Gobierno reestructura la Cancillería para impulsar inversiones extranjeras

Un decreto supremo redefine el viceministerio de Comercio Exterior e incorpora nuevas funciones estratégicas en política internacional.
25/03/2026 19:24
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El Gobierno promulgó el Decreto Supremo N° 5594, que modifica la estructura organizativa del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objetivo de fortalecer la política exterior y la atracción de inversiones extranjeras.
La norma establece ajustes al Decreto Supremo N° 4857, que regula la organización del Órgano Ejecutivo, incorporando nuevas competencias y redefiniendo áreas clave dentro de la Cancillería.
Nuevo enfoque en inversiones
Uno de los principales cambios es la modificación del nombre del viceministerio, que pasa de ser:
Viceministerio de Comercio Exterior e Integración a denominarse, Viceministerio de Comercio Exterior, Inversiones Extranjeras e Integración
Este cambio refleja un enfoque más directo en la captación de inversión extranjera como parte de la estrategia económica del país.
Nuevas direcciones y funciones
El decreto también redefine la estructura interna de este viceministerio, incorporando tres áreas principales:
Además, se incorporan nuevas funciones estratégicas, como:
También se crea la Dirección General de Geopolítica y Geoeconomía, orientada al análisis estratégico internacional.
Sin impacto en el presupuesto
El decreto establece que su implementación no implicará recursos adicionales del Tesoro General de la Nación (TGN), por lo que los cambios deberán ejecutarse con la estructura y presupuesto vigente.
Objetivo del decreto
La norma busca mejorar la eficacia administrativa y la capacidad institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, alineando su estructura con los nuevos lineamientos de la política exterior y económica del país.
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