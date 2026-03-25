Un fatal accidente conmocionó este miércoles al distrito de Rajbari, en el centro de Bangladesh, cuando un autobús de pasajeros se precipitó a las aguas del río Padma. El último balance oficial confirma la muerte de 18 personas, mientras que las autoridades locales informan que al menos 35 pasajeros permanecen desaparecidos, temiéndose que la cifra de víctimas aumente debido a que muchos habrían quedado atrapados dentro del vehículo sumergido a unos 9 metros de profundidad.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 17:15 horas en la terminal de ferris de Daulatdia. Según los reportes preliminares, el autobús de la empresa Sohardya Transport, que se dirigía hacia la capital, Daca, se encontraba estacionado sobre un pontón a la espera de abordar una embarcación. En ese momento, un pequeño ferry de apoyo bautizado como "Hasna Hena" impactó con gran fuerza contra la estructura flotante, provocando que el conductor perdiera el control del vehículo y este cayera al río ante la mirada impotente de los testigos.

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Testigos presenciales y personal de la terminal indicaron que en el autobús viajaban al menos 40 personas, incluyendo mujeres y niños. "Vimos cómo el autobús caía al agua frente a nuestros ojos y no pudimos hacer nada", relató Md Monir Hossain, supervisor de la terminal, quien añadió que solo unos pocos pasajeros lograron salir a la superficie por sus propios medios antes de que la unidad se hundiera por completo.

Equipos de buzos del Servicio de Bomberos y naves de rescate, entre ellas el buque especializado "Hamza", se han desplazado al lugar para intentar recuperar los cuerpos y reflotar el vehículo. Las operaciones de búsqueda se han visto dificultadas por la profundidad y la corriente del río Padma, uno de los más caudalosos de la región. Mientras tanto, la policía naval ha iniciado una investigación para determinar las responsabilidades del impacto del ferry que desencadenó la tragedia.

Una multitud se congrega al enterarse de que un autobús de pasajeros cayó al río Padma el miércoles por la tarde en la terminal de ferris de Daulatdia, en Rajbari. Foto: Prothom Alo

Con información de DDNewslive y Prothom Alo.

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