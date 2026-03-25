El volcán Popocatépetl, uno de los colosos más vigilados del mundo, volvió a ser el centro de atención durante las primeras horas de este miércoles 25 de marzo de 2026, tras el avistamiento de un inusual objeto luminoso que surcó el cielo estrellado.

El fenómeno fue registrado por las cámaras de monitoreo de CENAPRED en la estación de Altzomoni aproximadamente a las 5:00 de la mañana. En las imágenes, que ya se han vuelto virales, se observa una esfera de luz intensa apareciendo en la esquina superior izquierda del encuadre. Lo que más llamó la atención de los observadores fue cómo la luminosidad del objeto disminuía gradualmente conforme avanzaba en su trayectoria sobre el cráter, según informa el portal Azteca Jalisco.

Mira el video:

¿OVNI o fenómeno astronómico?

Como es habitual en estos eventos, el debate en redes sociales no se hizo esperar. Mientras un sector de los internautas sugiere la presencia de Objetos Voladores No Identificados (OVNIs), expertos y entusiastas de la astronomía plantean una explicación más científica: un bólido.

De acuerdo con especialistas, incluyendo referencias de la NASA, los bólidos son fragmentos de roca espacial que, al entrar en contacto con la atmósfera terrestre, se desintegran generando destellos espectaculares y trayectorias visibles por apenas unos segundos. Este tipo de eventos ha cobrado gran relevancia en lo que va de 2026 debido a su frecuencia y visibilidad.

Sin reporte oficial

Hasta el momento, ninguna autoridad oficial ha emitido un comunicado para confirmar la naturaleza exacta del objeto. Sin embargo, el video captado por la vista de Altzomoni se suma a la larga lista de anomalías luminosas registradas en las inmediaciones del "Don Goyo".

Para quienes deseen mantenerse al tanto de la actividad volcánica y posibles nuevos avistamientos, la transmisión en vivo continúa disponible a través de canales oficiales: Volcán Popocatépetl En Vivo | Vista Altzomoni.

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