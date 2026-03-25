Un operativo ejecutado en hangares vinculados a Sebastián Marset permitió el hallazgo de una nueva avioneta valuada en más de un millón de dólares, presuntamente utilizada para actividades ilícitas en el departamento de Santa Cruz.

La aeronave fue encontrada en un hangar intervenido en la zona de Coloradillo, en el municipio de Warnes, como parte de una serie de allanamientos coordinados por autoridades policiales y del Ministerio Público.

Tras su incautación, la avioneta fue trasladada hasta el Aeropuerto El Trompillo, donde especialistas realizan un procedimiento de microaspirado. Esta técnica permitirá identificar rastros de sustancias controladas u otros elementos que evidencien su uso en operaciones ilegales.

El trabajo pericial no se limita a esta aeronave. En total, se ejecuta el microaspirado a 11 avionetas que se encontraban en el mismo hangar, con el objetivo de establecer posibles vínculos con actividades relacionadas al narcotráfico.

Las autoridades no descartan que el lugar intervenido haya funcionado como un centro logístico clave para las operaciones de la red criminal encabezada por Marset. En ese sentido, los resultados de los análisis serán determinantes para dimensionar el alcance de esta estructura y fortalecer las investigaciones en curso.

Se prevé que en las próximas horas se den a conocer los primeros informes técnicos, que podrían aportar nuevas evidencias en este caso de alto impacto.

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