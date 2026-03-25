Cochabamba prepara rutas sacras y cronograma oficial para vivir la Semana Santa 2026

Cochabamba se prepara para recibir la Semana Santa con una agenda que combina la devoción religiosa y el impulso al turismo cultural. El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC), a través de la Dirección de Turismo y en alianza con la Universidad Central, anunció el despliegue de más de 50 estudiantes universitarios capacitados que oficiarán como guías gratuitos en los puntos más emblemáticos de la ciudad. Las actividades municipales arrancarán con fuerza el Jueves Santo, desde las 15:00 hasta las 18:00 horas, con recorridos simultáneos que partirán desde la Plaza 14 de Septiembre hacia los monumentos religiosos más importantes del casco viejo.

La oferta turística sacra continuará el sábado 4 de abril con una actividad especial en el cerro San Pedro. Según informó el director de Turismo, Ronald Crespo, se han dispuesto guías en cada una de las 14 estaciones que conducen al Cristo de la Concordia. Estos especialistas explicarán el significado teológico e histórico de cada parada, permitiendo que la población cochabambina y los visitantes vivan una experiencia más profunda durante el ascenso al monumento. Todas estas iniciativas municipales son de carácter gratuito y buscan revalorizar el patrimonio arquitectónico y espiritual de la región.

Por su parte, el Arzobispado de Cochabamba presentó el programa litúrgico oficial que marca el ritmo de la fe en la comunidad. El vicario Antonio Alcocer confirmó que las celebraciones iniciarán formalmente este domingo 29 de marzo con la solemne bendición de ramos a las 07:00 en la Plazuela Sucre, presidida por Monseñor Óscar Aparicio. La agenda eclesiástica continuará el martes con la concentración del clero en la parroquia de Santo Domingo y el Jueves Santo con la institución de la Eucaristía a las 18:30, seguida de la tradicional adoración a los monumentos a partir de las 20:00 horas.

El Viernes Santo será una de las jornadas más intensas, comenzando a las 05:00 de la mañana con el Viacrucis de la Concordia desde la parroquia de San Pedro. Al mediodía se llevará a cabo el Sermón de las Siete Palabras en la Catedral Metropolitana, seguido de la Liturgia de la Pasión a las 15:00. El punto alto de la jornada será la Procesión del Santo Sepulcro, que recorrerá las calles céntricas a partir de las 18:00 horas. Finalmente, la Iglesia invita a la población a las misas de Domingo de Pascua, programadas para las 08:00 y 11:00 de la mañana, cerrando así la semana mayor con la celebración de la gloria.

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