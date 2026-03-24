Operativos por caso Marset dejan al menos cuatro inmuebles intervenidos en Porongo

Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y el Ministerio Público ejecutaron este martes una serie de operativos en el municipio de Porongo, en el marco de las investigaciones contra el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera.

De acuerdo con los reportes preliminares, al menos cuatro inmuebles fueron intervenidos en diferentes zonas de Porongo. Uno de los operativos se desarrolló en la comunidad Las Cruces, donde efectivos policiales y grupos de inteligencia ingresaron a una propiedad ubicada en un área de difícil acceso.

Según información recabada en el lugar, el inmueble sería una presunta casa de seguridad vinculada a Marset. Sin embargo, al momento de la intervención no se encontró a ninguna persona y el predio aparentaba estar deshabitado. La propiedad fue precintada mientras se realizan pericias en busca de indicios que contribuyan a la investigación.

El Ministerio Público investiga una serie de delitos relacionados con este caso, entre ellos legitimación de ganancias ilícitas, tenencia y portación ilegal de armas de fuego, tráfico de armas, almacenaje peligroso, organización criminal y asociación delictuosa.

En paralelo, los operativos se extendieron a la zona norte de Santa Cruz de la Sierra, donde la Felcn y la Fiscalía realizaron el allanamiento y microaspirado de al menos 11 avionetas. Las autoridades presumen que una de estas aeronaves tendría vínculos con el investigado.

Pasadas las 13:30, los equipos de intervención se retiraron de uno de los inmuebles sin brindar declaraciones a la prensa. Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un informe oficial detallando los resultados de los operativos y los posibles elementos secuestrados.

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