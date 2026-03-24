"Poco creíble": analista cuestiona la falta de hallazgos en cajas fuertes de Marset

Las investigaciones en torno al caso del narcotraficante Sebastián Marset vuelven a estar en el centro del debate tras una serie de cuestionamientos por presuntas irregularidades y vacíos en el proceso.

El analista en seguridad y defensa, coronel Jorge Santistevan, señaló que, si bien la aprehensión del acusado fue “impecable y prolija”, el desarrollo posterior de la investigación no ha mantenido el mismo nivel, lo que —según afirmó— termina empañando una acción importante del Estado.

Uno de los puntos más observados es la apertura de cajas fuertes en inmuebles vinculados a Marset, donde no se hallaron elementos relevantes. Para el experto, este hecho resulta poco creíble.

“Es difícil creer que no se haya encontrado dinero, joyas, dispositivos o registros de operaciones en una organización criminal de este nivel”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó la ausencia de evidencia clave, como celulares o libretas con información de contactos y transacciones, elementos que —según explicó— son habituales en cualquier estructura, incluso ilegal.

Otro aspecto crítico es la seguridad en los inmuebles incautados. El coronel observó que solo dos policías fueron asignados para custodiar una de las propiedades, quienes posteriormente fueron reducidos y maniatados.

“Eso no puede ser serio. Una organización criminal de esta magnitud iba a intentar recuperar armas, dinero o pruebas”, indicó.

En ese sentido, advirtió que la estructura del grupo delictivo aún estaría activa, organizada y con capacidad de reacción, incluso con la posibilidad de haber reconfigurado su liderazgo.

El hecho de que personas vinculadas al grupo hayan regresado a los inmuebles también es interpretado como una demostración de poder. “No solo buscan recuperar evidencias, también es un mensaje: están presentes y tienen capacidad de actuar”, explicó.

Santistevan alertó que, de no corregirse las falencias, el caso podría seguir el mismo camino que otros procesos vinculados al narcotráfico, quedando inconcluso.

“Si esto continúa así, es probable que termine en nada, pero con muchas cosas entre telones”, afirmó.

Finalmente, instó al Gobierno a intervenir dentro de sus competencias, promoviendo transparencia y respaldando una investigación más rigurosa. “El proceso debe retomarse desde el inicio para aclarar las dudas y cerrar los vacíos”, concluyó.

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