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¿A cuánto está el pollo en Cochabamba? Comerciantes reportan nuevos precios

Comerciantes reportan incrementos en el pollo por costos de transporte, mientras la carne de res registra una leve reducción.

Cristina Cotari

25/03/2026 8:17

Sube el kilo de carne de pollo hasta Bs 4 en Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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El precio de la carne de pollo registró un incremento de entre 3 y 4 bolivianos por kilo en los mercados de Cochabamba, mientras que la carne de res presentó una leve reducción, según las comerciantes.

En un recorrido por el mercado Calatayud se verificó los precios. Las vendedoras informaron que, desde el pasado fin de semana, el kilo de pollo se comercializa en 21 bolivianos con menudencia y hasta 22 bolivianos sin menudencia. En tanto, el kilo de pierna alcanza los 26 bolivianos.

 

 

Incluso, algunas comerciantes señalaron que el precio llegó a 21,50 bolivianos, cuando la semana anterior oscilaba entre 16 y 17 bolivianos.

“Es que el precio del pollo vivo en Santa Cruz ha subido, entonces como nos traen de allá para faenear, eso influye. Además, el flete sigue caro, no ha bajado, por eso es el incremento”, explicó una comerciante.

Carne de res

En contraste, el precio de la carne de res bajó entre 1 y 2 bolivianos por kilo, dependiendo del corte. La carne blanda se encuentra entre 65 y 68 bolivianos, mientras que los cortes de primera alcanzan los 70 bolivianos, por debajo de los 72 que se registraban anteriormente.

Asimismo, la carne de segunda se comercializa alrededor de los 68 bolivianos. Otros productos también reflejan ajustes: la chuleta se vende a 54 bolivianos el kilo, la carne molida entre 50 y 52 bolivianos, y el kilo gancho registró una disminución de 1 boliviano.

Las comerciantes atribuyen estas variaciones a factores de oferta, costos de transporte y el comportamiento del mercado en otras regiones del país.
 

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