¡Noche de alto voltaje! estos son los 4 talentos que se enfrentan hoy en el Duelo de Voces

Después de una gala cargada de emociones, nervios y presentaciones de alto nivel, el escenario de La Gran Batalla – Duelo de Voces vuelve a encenderse este martes con una nueva noche de competencia.

Los cuatro equipos, liderados por mentores y productores, ya mostraron su fuerza en el escenario más grande de la televisión boliviana. Ahora, la presión aumenta y cada presentación puede marcar la diferencia.

Equipos en competencia

- Equipo de Franklin Trigo y Maisa Roca

Kevin Córdova

Natalia Alcázar

Andrés Gonzales

Anyela Rengifo

- Equipo de Jesús Oliva y David Dionich

Noelia Barrientos

Casandra Tello

Esteban Garnica

Talison Moraes

- Equipo de Carlos Pérez y Vanessa Añez

Ronny Rojas

Luis Urgel

Nickole Vargas

Alejandra Aragón

- Equipo de Juanpi Ojeda y Lilibeth Temo

Enrique Cuéllar

Sarahni Paniagua

Jonatan Peñaranda

Mikaela Malky

La verdadera batalla comienza

Con los equipos ya definidos, empieza lo más intenso: conquistar al jurado, emocionar al público y sobrevivir a una competencia que no da tregua.

Cada gala sube la exigencia, y los participantes deberán dejarlo todo en el escenario si quieren seguir avanzando.

Talentos que se presentan esta noche

Sarahni Paniagua

Ronny Rojas

Casandra Tello

Andrés Gonzales

La expectativa está al máximo. Las luces se encienden, el escenario está listo… y solo los mejores lograrán brillar.

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