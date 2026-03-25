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La gran batalla

¡Noche de alto voltaje! estos son los 4 talentos que se enfrentan hoy en el Duelo de Voces

La competencia sube de nivel y los participantes lo darán todo para conquistar al jurado y al público en una noche que promete emoción de principio a fin.

Silvia Sanchez

24/03/2026 20:48

Cuatro talentos se juegan todo en La Gran Batalla - Duelo de Voces
Santa Cruz, Bolivia

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Después de una gala cargada de emociones, nervios y presentaciones de alto nivel, el escenario de La Gran Batalla – Duelo de Voces vuelve a encenderse este martes con una nueva noche de competencia.

Los cuatro equipos, liderados por mentores y productores, ya mostraron su fuerza en el escenario más grande de la televisión boliviana. Ahora, la presión aumenta y cada presentación puede marcar la diferencia.

Equipos en competencia

Equipo de Franklin Trigo y Maisa Roca

  • Kevin Córdova
  • Natalia Alcázar
  • Andrés Gonzales
  • Anyela Rengifo

- Equipo de Jesús Oliva y David Dionich

  • Noelia Barrientos
  • Casandra Tello
  • Esteban Garnica
  • Talison Moraes

Equipo de Carlos Pérez y Vanessa Añez

  • Ronny Rojas
  • Luis Urgel
  • Nickole Vargas
  • Alejandra Aragón

Equipo de Juanpi Ojeda y Lilibeth Temo

  • Enrique Cuéllar
  • Sarahni Paniagua
  • Jonatan Peñaranda
  • Mikaela Malky

 La verdadera batalla comienza

Con los equipos ya definidos, empieza lo más intenso: conquistar al jurado, emocionar al público y sobrevivir a una competencia que no da tregua.

Cada gala sube la exigencia, y los participantes deberán dejarlo todo en el escenario si quieren seguir avanzando.

Talentos que se presentan esta noche

  • Sarahni Paniagua
  • Ronny Rojas
  • Casandra Tello
  • Andrés Gonzales

La expectativa está al máximo. Las luces se encienden, el escenario está listo… y solo los mejores lograrán brillar.

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