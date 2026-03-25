¡Noche de alto voltaje! estos son los 4 talentos que se enfrentan hoy en el Duelo de Voces

La competencia sube de nivel y los participantes lo darán todo para conquistar al jurado y al público en una noche que promete emoción de principio a fin.
24/03/2026 20:48
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Después de una gala cargada de emociones, nervios y presentaciones de alto nivel, el escenario de La Gran Batalla – Duelo de Voces vuelve a encenderse este martes con una nueva noche de competencia.
Los cuatro equipos, liderados por mentores y productores, ya mostraron su fuerza en el escenario más grande de la televisión boliviana. Ahora, la presión aumenta y cada presentación puede marcar la diferencia.
Equipos en competencia
- Equipo de Franklin Trigo y Maisa Roca
- Equipo de Jesús Oliva y David Dionich
- Equipo de Carlos Pérez y Vanessa Añez
- Equipo de Juanpi Ojeda y Lilibeth Temo
La verdadera batalla comienza
Con los equipos ya definidos, empieza lo más intenso: conquistar al jurado, emocionar al público y sobrevivir a una competencia que no da tregua.
Cada gala sube la exigencia, y los participantes deberán dejarlo todo en el escenario si quieren seguir avanzando.
Talentos que se presentan esta noche
La expectativa está al máximo. Las luces se encienden, el escenario está listo… y solo los mejores lograrán brillar.
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