¡Equipos definidos! El lunes comienza la fase más intensa de Duelo de Voces

Tras una semana cargada de emociones, talento y decisiones clave, La Gran Batalla – Duelo de Voces ya tiene a sus equipos completamente conformados. El escenario más importante de la televisión boliviana definió a sus elegidos y ahora todo está listo para dar paso a una nueva etapa: la verdadera competencia.

A partir de este lunes, los participantes no solo deberán demostrar su talento, sino también enfrentar un nuevo desafío: un tablero de puntuaciones que marcará su rendimiento gala tras gala. ¿Cómo funcionará? Es una de las sorpresas que promete elevar aún más la tensión del programa.

Así quedaron los equipos

Franklin Trigo y Maisa Roca

Kevin Córdova

Natalia Alcázar

Andrés Gonzales

Anyela Rengifo

Jesús Oliva y David Dionich

Noelia Barrientos

Casandra Tello

Esteban Garnica

Talison Moraes

Carlos Pérez y Vanessa Añez

Ronny Rojas

Luis Urgel

Nickole Vargas

Alejandra Aragón

Juanpi Ojeda y Lilibeth Temo

Enrique Cuellar

Sarahni Paniagua

Jonatan Peñaranda

Mikaela Malky

Con los equipos completos, el siguiente paso será demostrar quién tiene lo necesario para avanzar en la competencia y conquistar al jurado y al público.

La expectativa es total. Nuevas reglas, más presión y presentaciones que prometen sorprender marcarán el inicio de esta etapa decisiva.

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