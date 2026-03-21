TEMAS DE HOY:
Infopolicial Vehículos robados Luis Marcelo Arce Mosqueira

25ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

¡Equipos definidos! El lunes comienza la fase más intensa de Duelo de Voces

A partir de este lunes, los participantes no solo deberán demostrar su talento, sino también enfrentar un nuevo desafío: un tablero de puntuaciones que marcará su rendimiento gala tras gala.

Silvia Sanchez

20/03/2026 22:26

El lunes comienza la fase más intensa de Duelo de Voces
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Tras una semana cargada de emociones, talento y decisiones clave, La Gran Batalla – Duelo de Voces ya tiene a sus equipos completamente conformados. El escenario más importante de la televisión boliviana definió a sus elegidos y ahora todo está listo para dar paso a una nueva etapa: la verdadera competencia.

A partir de este lunes, los participantes no solo deberán demostrar su talento, sino también enfrentar un nuevo desafío: un tablero de puntuaciones que marcará su rendimiento gala tras gala. ¿Cómo funcionará? Es una de las sorpresas que promete elevar aún más la tensión del programa.

Así quedaron los equipos

Franklin Trigo y Maisa Roca

  • Kevin Córdova
  • Natalia Alcázar
  • Andrés Gonzales
  • Anyela Rengifo

Jesús Oliva y David Dionich

  • Noelia Barrientos
  • Casandra Tello
  • Esteban Garnica
  • Talison Moraes

Carlos Pérez y Vanessa Añez

  • Ronny Rojas
  • Luis Urgel
  • Nickole Vargas
  • Alejandra Aragón

Juanpi Ojeda y Lilibeth Temo

  • Enrique Cuellar
  • Sarahni Paniagua
  • Jonatan Peñaranda
  • Mikaela Malky

Con los equipos completos, el siguiente paso será demostrar quién tiene lo necesario para avanzar en la competencia y conquistar al jurado y al público.

La expectativa es total. Nuevas reglas, más presión y presentaciones que prometen sorprender marcarán el inicio de esta etapa decisiva.

No te pierdas Duelo de Voces desde este lunes por Red Uno y todas sus plataformas digitales.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD