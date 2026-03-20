Talento vs. errores: la actuación de Nickole Vargas enfrentó a mentores y jurado

En una noche cargada de expectativa en La Gran Batalla – Duelo de Voces, la primera en pisar el escenario fue Nickole Vargas, representante de Santa Cruz, quien llegó decidida a encender el ambiente.

Con “Vivir lo nuestro” de Marc Anthony, la joven artista apostó por el ritmo y la pasión, logrando levantar al público desde los primeros segundos. Sin embargo, su presentación no pasó desapercibida… y mucho menos sin polémica.

Para el equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo, el arranque estuvo marcado por los nervios, aunque destacaron su evolución durante la canción.

“Al principio estuviste nerviosa, pero agarraste confianza. Se nota que la música tropical está en tu cuerpo y en tu voz”, señaló Maisa.

Desde el equipo de Vanesa Añez y Carlos Pérez, la lectura fue más positiva. Ambos coincidieron en el potencial de la participante.

“Una cosa es cantar y otra interpretar, y tú tienes ambas”, afirmó Vanesa, mientras que Carlos resaltó su versatilidad para moverse entre géneros como urbano, cumbia y salsa.

Las observaciones también llegaron con matices desde el equipo de Lilibeth Temo y Juan Pablo Ojeda, quienes reconocieron su talento, pero apuntaron a aspectos técnicos clave.

“Me encanta tu voz y tu presencia, pero hay que trabajar la respiración. En lo tropical hay que cantar, moverse y controlarlo todo”, advirtió Lilibeth.

Pero el momento más intenso llegó con el equipo de David Dionich y Jesús Oliva, quienes no dudaron en mostrar su interés.

“Sería genial tenerte, hay poco que trabajar y mucho que producir. La cámara te quiere y lo tropical es lo tuyo”, lanzó David.

Sin embargo, cuando todo parecía inclinarse hacia los elogios, el jurado rompió el clima con duras críticas.

“Desde que entraste estabas desafinada”, sentenció Alenir, dejando en claro su desacuerdo con la evaluación de los mentores.

Por su parte, Tito Larenti fue igual de contundente: la presentación “dejó mucho que desear”, señalando que las desafinaciones fueron evidentes y que, por experiencia, no debieron ocurrir. En la misma línea, Marco Veizaga insistió en la necesidad de un trabajo más detallado.

La tensión se apoderó del estudio. Elogios, cuestionamientos y opiniones divididas marcaron uno de los momentos más comentados de la noche.

Finalmente, tras una deliberación que mantuvo a todos en suspenso, se tomó la decisión: Nickole Vargas formará parte del equipo de Vanesa Añez y Carlos Pérez.

Una entrada intensa, polémica y llena de emoción… porque en La Gran Batalla, el talento no solo se aplaude, también se pone a prueba.

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