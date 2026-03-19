La Paz concentra 11 feminicidios y el país suma 22 víctimas

El Ministerio Público actualizó este 19 de marzo la cifra de feminicidios en el país, confirmando que ya se registran 22 víctimas en lo que va del año, tras la incorporación de dos nuevos casos ocurridos en el departamento de La Paz.

“Actualizando el reporte al día de hoy (jueves), tenemos 22 víctimas de feminicidio”, informó el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.

De acuerdo con los datos oficiales, La Paz encabeza la lista con 11 casos, seguido por Santa Cruz, Oruro y Cochabamba.

“Lastimosamente el departamento de La Paz lleva la delantera con 11 víctimas”, lamentó.

En cuanto a los dos hechos más recientes, una de las víctimas es una mujer de entre 25 y 35 años, quien habría fallecido tras recibir disparos de arma de fuego.

“Presumiblemente presenta impactos de arma de fuego en su cuerpo”, señaló el fiscal general.

El segundo caso corresponde a una mujer de aproximadamente 68 años, encontrada sin vida en la comunidad Toloma, cantón Viscachani. Según el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), la causa de la muerte sería asfixia mecánica y presentaba lesiones visibles.

“Se presume que la causa del deceso es asfixia mecánica, además de lesiones en el cuerpo”, detalló.

Ambos casos están en investigación mientras se avanza en la identificación de responsables y el esclarecimiento de los hechos.

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