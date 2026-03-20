Jonatan Peñaranda: actitud, errores y un talento que promete dar batalla

La noche continuó en La Gran Batalla – Duelo de Voces con la entrada de Jonatan Peñaranda, de 33 años y representante de La Paz, quien llegó al escenario con seguridad, carisma y muchas ganas de dejar huella.

Con “Me late” de Los Pericos, Jonatan apostó por una presentación fresca y con identidad, logrando conectar rápidamente con el público y captar la atención de mentores, productores y jurado.

El primer análisis llegó desde el equipo de David Dionich y Jesús Oliva, quienes destacaron su esencia artística.

“Buen tema, está marcando tu estilo. Se nota que amas la música y tienes una vibra especial”, expresó David.

Desde el equipo de Lilibeth Temo y Juan Pablo Ojeda, la reacción fue entusiasta. Valoraron su capacidad de transmitir emociones, aunque señalaron detalles técnicos por mejorar.

“Me encantó cómo te conectas con la cámara, eso llega a la gente. Hay matices que elevan tu presentación”, dijo Lilibeth.

Juan Pablo, por su parte, reconoció algunos nervios y momentos de desafinación, pero fue claro: “Destacas por el sentimiento que transmites”.

Vanesa Añez y Carlos Pérez también coincidieron en su potencial, aunque no dejaron pasar algunos tropiezos.

“Te olvidaste un poco de la letra, pero supiste manejarlo y retomar. Eso habla bien de ti”, comentó Vanesa.

El cierre de mentores llegó con Maisa Roca y Franklin Trigo, quienes fueron más allá del momento puntual.

“Esta presentación no te define, eres uno de los grandes talentos que tiene el país”, afirmó Maisa, mientras que Franklin destacó su imagen y versatilidad para explorar distintos estilos.

Luego llegó el turno del jurado… y aunque hubo observaciones, el balance fue positivo.

Diego Ríos apuntó a ajustes necesarios, pero con visión de futuro:

“Hay cosas que trabajar en los arreglos, pero tienes una carrera muy prometedora”.

Alenir fue directa: “Tienes mucho futuro en el programa”.

Tito Larenti atribuyó algunos detalles a los nervios, pero dejó claro su veredicto:

“Eso no quita el talento. Con solo verte, sabemos lo que puedes dar”.

Incluso Marco Veizaga lanzó un desafío: llevar a Jonatan hacia el pop, explorando nuevas facetas.

La tensión creció mientras se definía su destino… hasta que llegó la decisión final: Jonatan Peñaranda formará parte del equipo de Lilibeth Temo y Juan Pablo Ojeda.

Una presentación con altibajos, sí… pero también con una esencia que no se puede fingir. Porque cuando hay actitud y verdad, el escenario siempre responde.

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