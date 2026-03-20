Santa Cruz: Terminal fija horarios de salida por las subnacionales

A pocos días de las elecciones subnacionales de este domingo, la Terminal Bimodal registra una alta afluencia de pasajeros, mientras las autoridades de Tránsito ya definieron los horarios límite para la salida de buses.

Desde la Dirección Departamental de Tránsito se informó que las salidas internacionales hacia Argentina, Brasil, Paraguay y Chile operarán con normalidad únicamente hasta el viernes.

En cuanto a los viajes interdepartamentales, se establecieron distintos horarios. Las salidas hacia Cobija concluyen este jueves, mientras que los buses con destino a La Paz, Oruro, Potosí y Tarija podrán salir hasta el viernes.

Para los viajes interprovinciales, algunas rutas estarán habilitadas hasta el viernes, pero en su mayoría el último día de salidas será el sábado 21 de marzo, con horario límite hasta las 15:00.

Las autoridades también aseguraron que todas las rutas se encuentran expeditas, por lo que recomiendan a la población tomar previsiones si tiene planificado viajar antes de la jornada electoral.

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