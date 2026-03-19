ABC evalúa daños y alerta de 25 puntos críticos en carretera de Tarija

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) identificó 25 puntos críticos en el tramo Canaletas–Entre Ríos–Palos Blancos, en el departamento de Tarija, tras los daños ocasionados por derrumbes y deslaves provocados por las recientes lluvias.

El presidente ejecutivo de la ABC, Ernesto Farfán, encabezó una inspección técnica en la zona junto a un equipo especializado para evaluar el estado de la carretera y de las obras de drenaje afectadas.

Tras la verificación, señaló que la situación es crítica y requiere intervención inmediata para garantizar la transitabilidad.

Asimismo, explicó que, por instrucción del ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, se iniciaron gestiones de financiamiento para atender la emergencia con recursos adicionales.

Desde la ABC se advirtió que los 25 puntos identificados demandan trabajos urgentes, con el objetivo de restablecer la circulación segura y preservar la infraestructura vial en este importante tramo carretero del sur del país.

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