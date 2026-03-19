Hallan sin vida a joven boliviana desaparecida en Chile: su pareja confesó el crimen.

Un trágico desenlace conmociona a la comunidad boliviana en Chile. La joven Gabriela Belén Blanco Thura, de 23 años, fue encontrada sin vida luego de permanecer desaparecida desde el pasado 24 de febrero.

El hallazgo se produjo en la comuna de Panquehue, específicamente en un sitio eriazo cercano al río Aconcagua, donde su cuerpo había sido enterrado.

Una confesión clave

De acuerdo con las investigaciones lideradas por la Policía de Investigaciones de Chile, el principal sospechoso —su pareja, también de nacionalidad boliviana— fue identificado tras diversas diligencias.

El hombre habría confesado el crimen y revelado el lugar exacto donde ocultó el cuerpo.

Un crimen que estremece

Según los primeros antecedentes, la joven habría sido asfixiada, aunque la causa exacta de muerte será confirmada tras la autopsia que realizará el Servicio Médico Legal.

El cuerpo fue trasladado desde el sitio del hallazgo en San Felipe, donde la víctima residía, para continuar con los peritajes correspondientes.

Detenido por feminicidio

El acusado fue detenido por la Brigada de Homicidios y será procesado por el delito de feminicidio, mientras el caso continúa en investigación.

Las autoridades buscan esclarecer completamente las circunstancias del crimen.

Una historia que deja dolor

El caso no solo impacta por la violencia del hecho, sino por la historia detrás: una joven migrante, con una vida por delante, cuyo destino terminó de la peor manera.

Hoy, su nombre se suma a la lista de víctimas de violencia de género, un problema que sigue encendiendo alertas en toda la región.

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