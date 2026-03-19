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¿Marset escapaba por aire? Investigan si viajó en avión hasta Uruguay antes de su captura

El hallazgo de documentos falsos y un avión con gran autonomía abre nuevas hipótesis sobre los movimientos del narcotraficante en la región. Autoridades no descartan viajes a Paraguay y Uruguay.

Red Uno de Bolivia

19/03/2026 12:49

¿Marset escapaba por aire? el avión que podía haber sacado a Marset del país. Imagen referencial Policía Boliviana.
Bolivia

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La investigación contra el narcotraficante Sebastián Marset sigue sumando piezas… y también nuevas preguntas. Una de las más relevantes: ¿logró salir del país en avión antes de su captura?

Según informó el comandante de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, existen indicios que apuntan a que Marset habría realizado viajes internacionales en 2025, posiblemente hacia Uruguay y Paraguay.

La pista clave: un avión con gran autonomía

Uno de los hallazgos más llamativos en los operativos fue una aeronave que, según las autoridades, era utilizada por Marset para sus traslados personales.

De acuerdo con Sokol, el avión tenía la capacidad suficiente para realizar vuelos internacionales sin escalas, lo que refuerza la hipótesis de que el narcotraficante pudo haber salido de Bolivia sin ser detectado.

“Es muy probable que haya salido del país”, señaló la autoridad, al explicar que la aeronave permitía desplazamientos hacia países vecinos con facilidad.

Identidades falsas y movimientos ocultos

La sospecha se fortalece con otro elemento clave: el hallazgo de múltiples cédulas de identidad falsas en los inmuebles vinculados al caso.

Estos documentos habrían sido utilizados por Marset para moverse por la región sin levantar sospechas, ampliando el alcance de sus posibles rutas.

Más hallazgos en las mansiones

Los operativos en propiedades vinculadas al narcotraficante no solo revelaron documentos falsos. También se incautaron:

  • Vehículos de alta gama

  • Joyas

  • Cajas fuertes

Además, un detalle llamó la atención de los investigadores: el avión tenía un símbolo distintivo en una de sus alas —una corona— que también fue encontrada en objetos dentro de los inmuebles, lo que refuerza la conexión directa con su estructura criminal.

Una investigación que cruza fronteras

El caso ahora es seguido de cerca por autoridades de Bolivia y Paraguay, mientras se reconstruyen los posibles movimientos del narcotraficante en los últimos meses.

Con información de Montevideo Portal

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