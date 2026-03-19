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Gobierno evalúa alianzas tecnológicas para modernizar el sistema de peajes en Bolivia

El ministro Mauricio Zamora se reunió con ejecutivos de Tecsidel para analizar la posible incorporación de tecnología internacional en el sistema vial del país.

Red Uno de Bolivia

19/03/2026 11:57

Foto: Encuentro de autoridades bolivianas con la empresa Tecsidel Brasil. MOPSyV
Santa Cruz

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El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, sostuvo una reunión en Santa Cruz con Gill Gasser, Director de Novos Negócios de Eysa Brasil (Tecsidel Brasil), con el propósito de explorar oportunidades de cooperación y analizar la incorporación de tecnología internacional en el sistema de peajes en Bolivia.

El encuentro permitió conocer de cerca la experiencia de Tecsidel, empresa española con presencia en 67 países y liderazgo en el mercado brasileño de sistemas inteligentes de transporte, donde administra más de 3.000 vías. 

La compañía es pionera en el sistema Free Flow, una tecnología que elimina las barreras físicas de peaje y permite un flujo vehicular continuo.

“El objetivo es analizar modelos tecnológicos que puedan adaptarse a la realidad del país y mejorar el funcionamiento del sistema vial”, señalaron desde el Ministerio, en línea con las políticas impulsadas para fortalecer la infraestructura y los servicios públicos.

Durante la reunión, se abordaron las ventajas de implementar soluciones innovadoras que permitan optimizar la gestión del tránsito, reducir tiempos y avanzar hacia un sistema más moderno. También se destacó que este tipo de acercamientos busca sentar las bases para futuras decisiones orientadas a transformar el sistema de transporte en beneficio de la población.

 

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