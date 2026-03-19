Enfrentamiento entre estudiantes deja una persona afectada en la UMSS de Cochabamba

Un enfrentamiento entre estudiantes de dos frentes que se postulan al Consejo Facultativo y al Consejo Universitario de la Facultad de Economía de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) se registró la noche del miércoles, generando tensión en el campus central en la ciudad de Cochabamba.

Durante el incidente, efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) y del Patrulla de Auxilio y Cooperación Ciudadana (PAC) acudieron al lugar para controlar la situación y brindar auxilio.

Una trabajadora administrativa se descompensó en medio de los enfrentamientos y fue evacuada en camilla por paramédicos hasta el Seguro Universitario de Salud (SSU).

Testigos señalaron que la mujer se vio afectada por la tensión generada durante los disturbios, mientras estudiantes protagonizaban gritos y consignas de “democracia, democracia”.

El conflicto surge en la antesala de las elecciones previstas para el martes 24 de marzo, donde se renovarán representantes estudiantiles.

Según algunos universitarios, uno de los frentes estaría siendo inhabilitado por observaciones administrativas, debido a un error en la escritura del apellido de uno de sus postulantes.

“Lo único que pedimos es que se realicen las elecciones en la Facultad de Ciencias Económicas”, expresó uno de los estudiantes, quienes exigen transparencia en el proceso.

Las autoridades universitarias no emitieron un pronunciamiento oficial hasta el cierre de esta edición, mientras la tensión persiste a pocos días de los comicios internos.



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