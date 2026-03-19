Analizan crear unidad especializada para rastrear fortunas ilícitas

El Gobierno evalúa la creación de una unidad especializada de inteligencia financiera destinada al rastreo de fortunas presuntamente vinculadas a actividades ilícitas como el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas.

Según informó el viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, esa instancia no reemplazaría a la actual Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), sino que funcionaría como un complemento operativo enfocado exclusivamente en el seguimiento patrimonial de personas investigadas por lavado de activos.

“En realidad, de lo que se habla es de la creación de una unidad de inteligencia financiera. Está en pleno diseño bajo responsabilidad del Ministerio de Gobierno”, anunció.

Agregó que la propuesta busca fortalecer los mecanismos de control económico frente a estructuras criminales.

El objetivo principal será profundizar las investigaciones sobre el origen y crecimiento de patrimonios sospechosos, permitiendo identificar bienes, movimientos financieros y posibles redes de apoyo vinculadas a actividades ilegales.

Santamaría dijo que, por el momento, se trata de una iniciativa en desarrollo y que su implementación será anunciada oficialmente una vez que se definan los alcances y estructura de la nueva unidad.

La medida apunta a reforzar la lucha contra el lavado de dinero y mejorar la capacidad del Estado para detectar y desarticular redes económicas del crimen organizado.

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