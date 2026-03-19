Gobierno destaca agenda internacional y anuncia nuevos acuerdos

El Gobierno calificó como “muy exitosa” la reciente agenda internacional desarrollada en un plazo de ocho días, que incluyó reuniones con dos de las principales economías del mundo y encuentros con autoridades y empresarios.

“En un plazo de 8 días hemos tenido una reunión con dos grandes potencias económicas a nivel global, Estados Unidos y Brasil, en medio la visita del rey de España. Los resultados muy auspiciosos de encuentros con diferentes países”, indicó el canciller Fernando Aramayo.

Asimismo, resaltó el encuentro empresarial, donde participaron más de 100 empresarios bolivianos y 95 empresas brasileñas.

“Se ha generado un intercambio que abre la posibilidad de reactivar la dinámica económica en Bolivia”, señaló.

Aramayo anunció la continuidad de la agenda bilateral con nuevas reuniones junto al canciller brasileño Mauro Vieira.

“Hemos acordado un próximo encuentro a finales de abril y principios de junio para profundizar esta agenda y dar materialidad a los acuerdos”, aseguró.

El Gobierno considera que estos avances podrían impulsar la llegada de inversión extranjera y fortalecer la posición de Bolivia en el escenario internacional.

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