Felcc investiga robo de joyas de la Virgen de Melga y sospecha que el autor tenía acceso al santuario

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera, informó que el robo de joyas en el santuario Virgen de los Ángeles de Melga, en el municipio de Sacaba, presenta indicios de haber sido planificado y ejecutado por una persona que conocía el lugar.

Mencionó que durante la inspección se evidenció que el sitio por donde habrían ingresado los delincuentes estaba acondicionado previamente. Debajo de una ventana se encontró una silla, un estante y un parlante, lo que habría facilitado el acceso.

“Este hecho llama la atención porque el lugar aparentemente fue preparado. Todo estaba dispuesto justo debajo de la ventana, lo que nos hace presumir que quien cometió el robo conocía bien el sitio, incluso podría tratarse de alguien que trabaja o trabajó en la iglesia”, señaló.

Asimismo, Vera indicó que hasta el momento no se cuenta con un avalúo oficial de las joyas sustraídas. Según el párroco, las piezas fueron donaciones, por lo que no existe un registro exacto de su valor, peso ni características detalladas.

Antecedentes

El robo afectó al santuario Virgen de los Ángeles de Melga, considerado un espacio emblemático y de alto valor religioso e histórico para la población. Las autoridades municipales denunciaron que el hecho fue cuidadosamente planificado y ocurrió el pasado miércoles.

Pese al robo, el santuario continúa abierto y mantiene sus actividades religiosas. Sin embargo, la reposición de los vitrales dañados y de las joyas robadas será compleja debido a que se trata de piezas únicas.

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