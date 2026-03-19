Cómo los animales de apoyo emocional ayudan a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión

Los animales de apoyo emocional son aliados importantes para mejorar el bienestar psicológico y la calidad de vida. Los animales de apoyo emocional —conocidos como ESA por sus siglas en inglés— brindan beneficios terapéuticos comprobados.

Tatiana Montoya, docente de la carrera de Psicología de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), explica que el vínculo entre humanos y mascotas tiene efectos directos en la salud emocional. “Relacionarnos con mascotas incrementa la producción de hormonas que generan sensación de felicidad, mejorando la calidad de vida y previniendo la ansiedad o la depresión”, explica la académica

Estudios han demostrado que el contacto con animales puede estimular la liberación de oxitocina, la llamada “hormona del bienestar”, y disminuir los niveles de cortisol, que está asociado al estrés. A través de la interacción cotidiana con las personas, ayudan a reducir el estrés y generan una sensación de calma y seguridad.

Este efecto se produce especialmente cuando existe un vínculo afectivo estable entre la persona y el animal. Las mascotas suelen responder al cariño de manera inmediata, lo que fortalece el sentimiento de apego y seguridad emocional.

“En general, las mascotas son incondicionales y casi siempre responden de manera positiva al cariño que les damos. Por ello, el apego hace que la mascota se sienta más segura”, añade Montoya.

La principal función de los animales de apoyo emocional es brindar compañía, estabilidad y soporte afectivo a quienes atraviesan situaciones difíciles como ansiedad, depresión, estrés postraumático o procesos de duelo.

Animales reducen estrés y soledad

Uno de los beneficios más destacados es la reducción de la soledad. Para muchas personas que viven solas o enfrentan períodos de aislamiento, la presencia de un animal crea un vínculo constante que ayuda a mantener el equilibrio emocional. Además, el cuidado de una mascota genera rutinas diarias que favorecen hábitos saludables, como caminar, jugar o establecer horarios de alimentación.

El contacto físico también tiene efectos fisiológicos positivos. Acariciar a un animal durante algunos minutos puede aumentar los niveles de dopamina (Relacionada con la motivación, la atención, la memoria, la toma de decisiones y el aprendizaje) y serotonina (Que regula el estado de ánimo, el sueño, el apetito y las funciones cognitivas), en general son neurotransmisores asociados con el bienestar y la regulación del estado de ánimo.

En adultos mayores, por ejemplo, la interacción frecuente con mascotas se ha vinculado con mejoras en el ánimo y una reducción significativa de síntomas depresivos.

Los animales de apoyo emocional también cumplen un papel importante en el desarrollo de habilidades sociales. En niños y personas con condiciones del neurodesarrollo, las mascotas pueden facilitar la comunicación y el establecimiento de vínculos afectivos. Según Montoya, este aspecto resulta especialmente valioso en procesos terapéuticos.

“Definitivamente, las mascotas son grandes apoyos emocionales. Muchas personas con condiciones del neurodesarrollo utilizan las habilidades de comunicación y vinculación de las mascotas para mejorar áreas que están, de alguna manera, disminuidas”, sostiene.

Mascotas fortalecen vínculos y rutinas

Además de sus beneficios emocionales, estos animales pueden ayudar a construir una mayor sensación de propósito. Las responsabilidades asociadas a su cuidado —alimentarlos, sacarlos a pasear o mantenerlos saludables— fomentan la disciplina y refuerzan el sentido de compromiso.

Otro aspecto importante es que las mascotas pueden facilitar la interacción social. Pasear con un perro o simplemente compartir experiencias con otros dueños de animales abre oportunidades de conversación y conexión con la comunidad, lo que contribuye a reducir el aislamiento.

Sin embargo, especialistas recomiendan elegir cuidadosamente el animal que acompañará a la persona. Es fundamental considerar factores como el espacio disponible en el hogar, el tiempo que se puede dedicar a su cuidado y el temperamento del animal. Perros, gatos, conejos e incluso algunas aves pueden convertirse en compañeros emocionales adecuados si existe compatibilidad entre la mascota y su dueño.

En muchos casos, los animales de apoyo emocional forman parte de procesos terapéuticos supervisados por profesionales de la salud mental. Aunque no sustituyen el tratamiento psicológico o médico, sí funcionan como un complemento que fortalece la resiliencia emocional y ayuda a enfrentar los desafíos cotidianos con mayor equilibrio.

Más allá de la compañía, estos vínculos demuestran que el bienestar emocional también puede construirse a partir de relaciones sencillas, basadas en el cuidado, la empatía y la conexión con otros seres vivos.

Mira la programación en Red Uno Play