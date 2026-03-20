Perú confirma cuarta muerte por leptospirosis, la segunda en región fronteriza con Ecuador

La última víctima mortal de esta enfermedad es un hombre de 36 años de la ciudad de Tumbes que falleció el pasado 7 de marzo, de acuerdo con la información brindada este jueves en rueda de prensa por la directora de la Dirección Regional de Salud de Tumbes, Roxana Chacaltana.
20/03/2026 11:09
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Perú confirmó una cuarta muerte por leptospirosis desde inicio de 2026, que a su vez es la segunda en la norteña región Tumbes, fronteriza con Ecuador, mientras que el número de casos reportados asciende a cerca de 850, según fuentes oficiales.
Las otras dos muertes se registraron en las norteñas regiones de Piura, vecina a Tumbes, y en la selvática San Martín, afectadas en las últimas semanas por inundaciones derivadas de fuertes lluvias.
Hasta el momento, el Ministerio de Salud reporta 841 casos de leptospirosis a nivel nacional, de los cuales el 60 % (505) son probables y el 40 % (336) confirmados.
Las regiones que presentan mayor incidencia son las amazónicas Loreto, Madre de Dios, Tumbes, Ucayali, San Martín y Amazonas, así como las andinas Ayacucho, Huánuco y Cusco.
Por ello, las autoridades recomiendan evitar el contacto con aguas estancadas o contaminadas, usar protección adecuada en zonas inundadas, mantener una correcta higiene y acudir al establecimiento de salud más cercano ante síntomas como fiebre, dolor muscular o malestar general.
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