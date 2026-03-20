Cochabamba recupera su letrero emblemático en el Parque del Arquitecto tras arreglo de la letra 'B' dañada

El icónico letrero turístico de "COCHABAMBA", ubicado en el Parque del Arquitecto, ha vuelto a su esplendor original. Tras reportarse daños en una de las letras 'B' del cartel en días pasados, la Unidad de Obras Públicas del municipio de Cochabamba concluyó con éxito las tareas de reparación este jueves, permitiendo que tanto residentes como visitantes vuelvan a disfrutar de este emblemático punto de referencia.

La rápida intervención municipal fue recibida con alivio por la comunidad, ya que el letrero se ha convertido en un símbolo de la identidad de la ciudad y un lugar de paso obligado para la "selfie" o la fotografía de recuerdo.

Daños por mal uso y actos de "imprudencia"

Las autoridades municipales señalaron que los daños en el letrero, que es una estructura de adorno y característica turística, se deben en gran medida al mal uso por parte de algunos ciudadanos y visitantes. Con el fin de obtener las "mejores fotografías", muchas personas, incluyendo jóvenes, se suben a las letras, una práctica que ha sido denunciada por los vecinos de la zona.

"Hemos hecho un refuerzo adicional para que soporte más. Esto es un adorno... un lugar turístico que sirve a la población y a los visitantes para sacarse fotos. Hemos recibido denuncias de que la gente, los jóvenes, se pararían sobre las letras, lo cual no es correcto", informó Wilson Espinoza, director de Bienes Municipales.

Refuerzo de la estructura y nuevas medidas de seguridad

En respuesta a los daños sufridos, la reparación no solo se limitó a arreglar la letra afectada, sino que también incluyó un refuerzo estructural para aumentar su durabilidad. Sin embargo, Espinoza reiteró que el cartel no está diseñado para soportar el peso de personas subiéndose a él y apeló a la "conciencia" y al "cuidado de los bienes públicos" por parte de la población.

Para prevenir futuros incidentes, el municipio ha instruido el patrullaje de guardias de seguridad ciudadana en la zona. Además, se está evaluando la posibilidad de instalar cámaras de vigilancia en el lugar, utilizando recursos de la Organización Territorial de Base (OTB) del sector, para monitorear y disuadir cualquier mal comportamiento.

Un llamado a la población para cuidar su patrimonio

El Parque del Arquitecto y su letrero de "COCHABAMBA" son considerados patrimonio de los cochabambinos y un activo turístico de gran valor. Las autoridades enfatizan que mantener estos espacios en buen estado es responsabilidad de todos y que la colaboración ciudadana es esencial para preservar la belleza y la imagen de la ciudad.

"Es un lugar turístico, reitero, patrimonio de los cochabambinos", concluyó Espinoza, esperando que estas nuevas medidas y la sensibilización de la población ayuden a preservar este lugar emblemático para el disfrute de las futuras generaciones.

Mira la programación en Red Uno Play