Lula entrega un honoris causa póstumo a Mujica y cumple el deseo de su "hermano" uruguayo

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, entregó este jueves el título de doctor honoris causa póstumo al exmandatario uruguayo José 'Pepe' Mujica, que recibió Lucía Topolansky, exvicepresidenta y viuda del líder progresista, en una emotiva ceremonia con la música de Bad Bunny de fondo.

La Universidad Federal del ABC Paulista, en São Bernardo do Campo, cuna política de Lula, reconoció a Mujica por promover durante su trayectoria política valores como "democracia, diversidad, educación, conciencia ética e integración regional".

"Que la vida de 'Pepe' sea una inspiración para la juventud, las universidades y para todos nosotros", dijo el rector Dácio Roberto Matheus, tras entregarle el diploma al "eterno" Mujica a través de su compañera de vida.

El consejo universitario aprobó, por unanimidad, la condecoración en junio de 2024, a propuesta de una asociación de profesores y un sindicato de trabajadores del centro.

Por aquel entonces el exjefe de Estado uruguayo (2010-2015) estaba vivo y ya entonces expresó su deseo de que Lula, con el que tuvo una estrecha amistad, participara en la ceremonia de entrega.

Pero Mujica falleció el 13 de mayo de 2025, a los 89 años, antes de que pudiera hacerse realidad su voluntad. Hoy, 310 días después de su fallecimiento, el deseo de 'Pepe' se ha cumplido.

"'Pepe' estaría sumamente contento de poder, de algún modo, formar parte de este conglomerado" universitario en el "corazón industrial" de São Paulo. "Él no era un académico tradicional, pero tenía la universidad de la vida", expresó Topolansky en el acto solemne.

Lula se rinde ante su "hermano" Mujica

Acompañado de varios de sus ministros, Lula quiso destacar que su "hermano" uruguayo fue "un ejemplo de ser humano".

"El cuerpo se va, pero las ideas permanecen y 'Pepe' Mujica no murió, porque sus ideas deben permanecer no solo para la juventud de Uruguay, sino para la juventud del mundo entero", subrayó el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT).

A modo de homenaje, el presidente brasileño leyó la última carta que le mandó Mujica antes de hospedar una reunión de líderes sudamericanos y en la cual hizo una defensa encendida de la integración regional por encima de las ideologías.

La ceremonia tuvo lugar en el auditorio del Centro de Formación y Educación Permanente de São Bernardo do Campo, localidad a las afueras de São Paulo, donde Lula forjó su carácter político liderando masivas manifestaciones de trabajadores en tiempos de la dictadura militar (1964-1985).

En el acto de este jueves se escucharon los himnos de Uruguay y Brasil, vítores para Lula y Topolansky, y una larga ovación cuando el rector exclamó "¡Pepe Mujica, presente, viva su memoria!".



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