“Tú también vas a ganar, yo también voy a ganar”: audios exponen como operaba la red de Dávila

Maximiliano Dávila Pérez, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de Bolivia, dejó en evidencia su intención de lucrar con el tráfico de cocaína al afirmar en una grabación: “tú también vas a lucrar, yo también voy a ganar”, según revelaron autoridades estadounidenses en el marco del proceso que derivó en su condena a 25 años de prisión.

La sentencia fue dictada por la jueza Denise L. Cote, del Distrito Sur de Nueva York, tras un juicio de una semana en el que un jurado lo declaró culpable el 23 de octubre de 2025. Dávila, de 62 años, había sido extraditado desde Bolivia en diciembre de 2024.

De acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, el exjefe antidrogas sostuvo reuniones y llamadas entre 2019 y 2020 con co-conspiradores, varias de ellas grabadas por fuentes confidenciales de la DEA. En esos encuentros, autorizó la entrega de una muestra de 10 kilogramos de cocaína en Lima, Perú, y coordinó el envío de más de una tonelada de droga con destino final en Nueva York, pasando por República Dominicana.

Las investigaciones establecieron que Dávila utilizó su posición para facilitar las operaciones ilícitas. En conversaciones interceptadas, sugirió aeropuertos donde tenía control sobre la seguridad y podía desviar al personal para permitir la carga de droga en aeronaves. Incluso aseguró que el día del envío ejecutaría operativos paralelos para “eliminar a todos”, en referencia a evitar la presencia de agentes que pudieran interferir.

Asimismo, se comprometió a desplegar efectivos de la Felcn armados con ametralladoras para resguardar los cargamentos. A lo largo de la conspiración, reiteró a sus socios que garantizaría la salida segura de la cocaína desde Bolivia.

En otra de las grabaciones, Dávila dejó claro su desinterés sobre el destino final de la droga: “no me importa un carajo, lo importante es que el avión despegue y que recibamos nuestro dinero”, afirmó, según el expediente judicial.

El fiscal federal Jay Clayton sostuvo que el exfuncionario “abusó de su poder para apoyar a los mismos narcotraficantes que estaba jurado investigar”, mientras que el administrador de la DEA, Terrance Cole, calificó su conducta como una “traición a la confianza pública”.

Según las autoridades, Dávila desvió investigaciones y brindó protección armada a cargamentos de cocaína entre febrero y noviembre de 2019, consolidando una red que operaba desde Bolivia hacia Estados Unidos.

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