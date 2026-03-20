De jefe antidroga a condenado: quién es Maximiliano Dávila y por qué recibió 25 años de prisión

El nombre de Maximiliano Dávila Pérez vuelve a ocupar titulares, pero esta vez desde el otro lado de la justicia. Quien fuera el máximo jefe antidrogas de Bolivia hoy cumple una condena de 25 años de prisión en Estados Unidos, tras ser hallado culpable de conspirar para traficar cocaína y delitos relacionados con armas.

¿QUIÉN ES DÁVILA?

Dávila fue una de las figuras más poderosas en la lucha contra el narcotráfico en el país. Se desempeñó como director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico hasta noviembre de 2019, durante el gobierno de Evo Morales.

Posteriormente, también ocupó el cargo de comandante departamental de la Policía en Cochabamba durante la gestión de Luis Arce.

Sin embargo, su carrera estuvo marcada por denuncias y polémicas vinculadas a presuntos nexos con el narcotráfico, que con el tiempo escalaron hasta investigaciones internacionales.

LA CONDENA

Dávila fue extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2024 y, tras un juicio, fue declarado culpable en octubre de 2025. Finalmente, la justicia federal le impuso una pena de 25 años de cárcel.

Según la acusación, utilizó su cargo y sus contactos dentro de la Policía para proteger cargamentos de cocaína, desviar operativos y facilitar envíos internacionales, principalmente hacia Nueva York.

Las investigaciones sostienen que incluso habría coordinado seguridad armada para cargamentos de droga y manipulado operativos para evitar que fueran interceptados.

UNA RED INTERNACIONAL

El caso fue impulsado por la Administración para el Control de Drogas y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que lo señalan como parte de una red de tráfico de cocaína a gran escala.

De acuerdo con las autoridades, Dávila habría participado en operaciones que involucraban el envío de más de una tonelada de droga hacia Estados Unidos, además de coordinar entregas y negociaciones con cómplices.

DE CAPTURA EN BOLIVIA A PRISIÓN EN EE.UU.

En Bolivia, Dávila fue capturado en enero de 2022 cuando intentaba salir del país hacia Argentina. Desde entonces, enfrentó procesos por legitimación de ganancias ilícitas y otros delitos.

Tras su extradición, su caso tomó dimensión internacional y culminó con una de las condenas más duras contra un exalto funcionario policial boliviano.

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