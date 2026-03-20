Así operaba la red de Dávila: convirtió la lucha antidroga en un "negocio criminal"

Lo que debía ser una estructura para combatir el narcotráfico terminó convertido en una organización criminal. Así describen las autoridades estadounidenses el accionar de Maximiliano Dávila Pérez, exjefe antidrogas de Bolivia, hoy condenado a 25 años de prisión.

Según la acusación presentada por la Justicia de Nueva York, Dávila no solo traicionó su cargo al frente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, sino que utilizó todo su poder para proteger, coordinar y garantizar operaciones de tráfico internacional de cocaína.

UNA RED DESDE EL PODER

Entre 2019 y 2020, el entonces jefe antidrogas habría explotado sus conexiones políticas y policiales para montar un esquema que funcionaba desde dentro del Estado.

El mecanismo era claro:

Desviaba investigaciones para evitar que narcotraficantes aliados fueran detectados

Movilizaba personal armado de la Felcn para custodiar cargamentos

Coordinaba salidas de droga desde aeropuertos bajo su control

De acuerdo con las investigaciones, incluso planificaba operativos falsos para “liberar” zonas y permitir que los envíos de cocaína salieran sin interferencias.

EL ENVÍO DE COCAÍNA

La red operaba con un objetivo concreto: llevar grandes cantidades de droga hasta Estados Unidos.

Dávila habría participado en la coordinación de más de una tonelada de cocaína, con rutas que incluían Bolivia, Perú, República Dominicana y finalmente Nueva York.

Las pruebas revelan que autorizó la entrega de cargamentos de prueba —como uno de 10 kilos en Lima— y aseguró protección armada para operaciones mayores.

PRUEBAS CLAVE

Gran parte del caso se sostiene en grabaciones realizadas por fuentes confidenciales de la Administración para el Control de Drogas, en las que Dávila habla abiertamente de:

Controlar aeropuertos para facilitar envíos

Retirar personal policial para evitar controles

Obtener ganancias del narcotráfico

En una de esas conversaciones, dejó clara su prioridad: que la droga salga y el dinero llegue.

UNA ESTRUCTURA CRIMINAL

Para las autoridades estadounidenses, el caso es contundente: Dávila transformó una institución clave en una herramienta del narcotráfico.

“Convirtió su oficina en una organización criminal”, señalaron desde la DEA, al describir cómo utilizó recursos estatales para facilitar delitos.

CONDENA Y CAÍDA

Dávila fue extraditado a Estados Unidos en 2024 y declarado culpable en 2025. Hoy cumple una condena de 25 años de prisión, además de enfrentar un periodo de libertad supervisada tras su eventual salida.

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