Atención, conductores: así están las rutas antes de viajar este fin de semana

A pocas horas del fin de semana, varias rutas del país presentan cortes, desvíos y restricciones por lluvias y trabajos viales. La Administradora Boliviana de Carreteras recomienda revisar el estado de las vías antes de salir y evitar imprevistos en carretera.
20/03/2026 10:28
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Si estás pensando viajar este viernes, es momento de revisar rutas y tomar previsiones. Varias carreteras del país presentan problemas de transitabilidad debido a lluvias, inundaciones, trabajos en curso y evaluaciones técnicas.
La alerta fue emitida por la Administradora Boliviana de Carreteras, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, que advirtieron que, aunque gran parte de la Red Vial Fundamental está habilitada, existen tramos críticos donde se debe circular con extrema precaución.
TRAMOS CON RESTRICCIONES Y DESVÍOS
En diferentes regiones, el paso continúa, pero bajo condiciones especiales:
Pando
Km 185 – La Floresta: tramo en construcción
Conquista – El Sena: obras en ejecución con desvíos habilitados
Beni
Santo Domingo – Monte Grande: restricción momentánea por evaluación técnica
Cochabamba
Llavini – Bombeo: circulación restringida entre las 09:00 y 17:00
TRAMOS NO TRANSITABLES
Algunas rutas presentan cortes totales, lo que obliga a replantear el viaje:
Santa Cruz
San Lorenzo – Salinas: corte total por inundación en el puente San Miguelito
¿DÓNDE CONSULTAR EN TIEMPO REAL?
La ABC recordó que administra 83 tramos de la Red Vial Fundamental y mantiene canales oficiales para verificar el estado actualizado de las rutas:
Portal web: transitabilidad.abc.gob.bo
WhatsApp de emergencias: 71219232
RECOMENDACIONES
Antes de salir a carretera, toma en cuenta:
Verificar el estado de las rutas
Planificar caminos alternativos
Conducir con precaución, especialmente en zonas con lluvias
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