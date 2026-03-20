Atención, conductores: así están las rutas antes de viajar este fin de semana

Si estás pensando viajar este viernes, es momento de revisar rutas y tomar previsiones. Varias carreteras del país presentan problemas de transitabilidad debido a lluvias, inundaciones, trabajos en curso y evaluaciones técnicas.

La alerta fue emitida por la Administradora Boliviana de Carreteras, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, que advirtieron que, aunque gran parte de la Red Vial Fundamental está habilitada, existen tramos críticos donde se debe circular con extrema precaución.

TRAMOS CON RESTRICCIONES Y DESVÍOS

En diferentes regiones, el paso continúa, pero bajo condiciones especiales:

Pando

Km 185 – La Floresta: tramo en construcción

Conquista – El Sena: obras en ejecución con desvíos habilitados

Beni

Santo Domingo – Monte Grande: restricción momentánea por evaluación técnica

Cochabamba

Llavini – Bombeo: circulación restringida entre las 09:00 y 17:00

TRAMOS NO TRANSITABLES

Algunas rutas presentan cortes totales, lo que obliga a replantear el viaje:

Santa Cruz

San Lorenzo – Salinas: corte total por inundación en el puente San Miguelito

¿DÓNDE CONSULTAR EN TIEMPO REAL?

La ABC recordó que administra 83 tramos de la Red Vial Fundamental y mantiene canales oficiales para verificar el estado actualizado de las rutas:

Portal web: transitabilidad.abc.gob.bo

WhatsApp de emergencias: 71219232

RECOMENDACIONES

Antes de salir a carretera, toma en cuenta:

Verificar el estado de las rutas

Planificar caminos alternativos

Conducir con precaución, especialmente en zonas con lluvias

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