Los equipos bolivianos ya conocen su camino en torneos internacionales y el panorama no es alentador para todos. Blooming e Independiente aparecen como los más comprometidos, debido al nivel de sus rivales y las condiciones del fútbol nacional.

El entrenador Claudio Chacior fue claro al señalar que Independiente tendría el reto más complicado:

“Me parece que Independiente es el que la tiene más complicada con respecto a los equipos bolivianos”, afirmó, destacando además el crecimiento de clubes como Botafogo y Racing, a los que calificó como equipos consolidados a nivel internacional.

Sobre Blooming, el análisis fue más equilibrado.

“Blooming está contento por lo de River, por la recaudación que le puede generar”, indicó, resaltando el impacto económico y el atractivo del partido. También mencionó que Carabobo es “un equipo accesible”, aunque con buen trabajo en divisiones inferiores.

Chacior explicó que el objetivo realista para el equipo cruceño sería avanzar como mejor tercero:

“Lo mejor que le puede pasar a Blooming es competir y pasar de fase como mejor tercero para incrementar en lo económico”.

Además, advirtió sobre una debilidad estructural del fútbol boliviano:

“Bolivia no se puede dar el lujo de descuidar lo local, porque después arrancás muy atrás y te cuesta recuperarte”, en referencia a la falta de planteles amplios y la exigencia de los viajes, especialmente a la altura.

En contraste, el panorama es más favorable para otros clubes.

“En el caso de Bolívar y Always Ready, los dos tienen lindas llaves”, aseguró, aunque añadió que el equipo paceño parte con una ligera ventaja. Sobre Always, destacó: “Hizo un equipo bastante competitivo, para por lo menos clasificar a la otra fase”.

De esta manera, el análisis deja en evidencia que, más allá de la ilusión, los equipos bolivianos deberán afrontar grandes desafíos si quieren avanzar en el plano internacional.

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