Dockweiler propone “Innovación Política” y llama a la unidad para gobernar La Paz

Tras ser posesionado oficialmente como Alcalde de La Paz, César Dockweiler brindó un discurso marcado por un fuerte llamado a la unidad y la transparencia. Ante un Concejo Municipal diverso y sin mayorías absolutas, la nueva autoridad propuso un cambio de paradigma para centrarse en una administración de "territorio y no de escritorio".

Innovación Humana: Política con Ética y sin Corrupción

El pilar central de su mensaje fue la implementación de lo que denominó "Innovación Política" en referencia a su alianza Innovación Humana. Dockweiler fue enfático al señalar que el primer paso para transformar la ciudad es recuperar la confianza ciudadana a través de la transparencia.

Política con Ética: Invitó a los 11 concejales a ayudarlo a "desmontar" las estructuras de beneficios personales instaladas en años anteriores. "Donde ustedes denuncien corrupción, yo estaré presente para ratificarlo e iniciar los procesos", aseguró.

Política por Resultados: El alcalde pidió dejar atrás las discusiones ideológicas que no resuelven los problemas del vecino. "Las caseritas y los choferes no esperan ideología, esperan resultados".

Política con la Gente: Reafirmó su compromiso de ser un alcalde presente en las calles, trabajando "mañana, tarde y noche, sin feriados", bajo una lógica de servicio 24/7.

El desafío de la gobernabilidad: "Armonía por La Paz"

Ante un escenario legislativo fragmentado, Dockweiler lanzó una propuesta directa a los concejales de todas las fuerzas políticas: el pacto "Armonía por La Paz".

"La gobernabilidad en la vieja política era de pactos por intereses personales. Si los intereses son la ciudad, definitivamente habrá gobernabilidad. Mi invitación es a unir todas las propuestas de los candidatos y hacerlas realidad", manifestó la autoridad.

El alcalde reveló que ya ha mantenido conversaciones con alcaldes del área metropolitana, el Gobernador y asambleístas nacionales para generar un frente común de diálogo que pueda servir de ejemplo para el resto del país en momentos de crisis.

En el cierre de su intervención, Dockweiler agradeció tanto a quienes votaron por él como a quienes no lo hicieron, pidiéndoles a estos últimos la oportunidad de demostrar su compromiso. Visiblemente emocionado, dedicó sus últimas palabras a la fe:

"Agradezco a Dios por haberme permitido llegar hasta aquí. Él conoce el propósito que hay en mi corazón y yo le digo a mi pueblo: no los voy a defraudar", concluyó el flamante burgomaestre.

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