Ola de sicariatos deja seis asesinatos en menos de un mes en Bolivia

En menos de 30 días, al menos seis asesinatos con características similares han encendido las alarmas en Santa Cruz y otras regiones del país. Las víctimas fueron interceptadas y acribilladas por sicarios en ataques directos, ejecutados con precisión, lo que evidencia una preocupante escalada de violencia.

Los hechos, registrados entre el 11 de abril y el 2 de mayo, comparten un mismo patrón: sujetos armados que llegan en motocicletas o interceptan a sus víctimas en la vía pública o dentro de vehículos, disparan en repetidas ocasiones y huyen del lugar.

El primer caso ocurrió el 11 de abril, cuando José Ángel Castañeda, alias ‘Cara de Bebé’, fue asesinado en inmediaciones de la Radial 26, en Santa Cruz. La víctima fue interceptada por sicarios que le dispararon en plena vía pública. Según antecedentes, tenía procesos por robos agravados y asaltos.

El 25 de abril, Douglas Queiroz fue acribillado en San Matías durante un evento deportivo. De acuerdo con reportes preliminares, estaría vinculado al narcotráfico.

Un día después, el 26 de abril, el piloto José Pedro Rojas Velasco, conocido como ‘Pepa’, fue interceptado y asesinado dentro de su vehículo cuando se preparaba para competir en un rally.

El 30 de abril, el decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, fue asesinado en el cuarto anillo y avenida Busch. Dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le dispararon en al menos cuatro ocasiones. Una de las hipótesis apunta a un conflicto por tierras.

El 1 de mayo, Paulino Gabriel Cruz, fue acribillado en inmediaciones del estadio Fabián Tintilay, en Bermejo, Tarija, en la zona fronteriza con Argentina.

El caso más reciente se registró la madrugada del 2 de mayo, cuando Yefersson Alexander Barreto Sánchez, de 36 años y de nacionalidad colombiana, fue asesinado afuera de una discoteca en el cuarto anillo del canal Isuto, en Santa Cruz. Dos sujetos en motocicleta dispararon contra la víctima y huyeron del lugar, dejando además a otra persona herida.

Las autoridades investigan estos hechos violentos para determinar si existe algún vínculo entre los casos, dado el similar modus operandi. Mientras tanto, la seguidilla de crímenes refuerza la preocupación por el avance de la violencia y la posible presencia de estructuras criminales organizadas en el país.

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