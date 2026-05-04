Analista destaca renovación en Santa Cruz, pero advierte crisis de recursos

Bolivia renueva este lunes a sus autoridades subnacionales en todo el país, en una jornada que marca el inicio de la gestión 2026-2031. En este contexto, el analista político José Luis Santistevan destacó el proceso de renovación de liderazgo en Santa Cruz, aunque advirtió sobre los desafíos económicos que enfrenta el departamento.

“Santa Cruz se apresta a vivir algo distinto de otros departamentos: una renovación de liderazgo. Hay una Gobernación que, tras la caída de los recursos por hidrocarburos, no tiene muchas posibilidades de generar ingresos”, señaló.

Santistevan explicó que, ante este escenario, la nueva administración departamental deberá replantear su relación con el Estado, tanto en términos políticos como financieros, apuntando a mecanismos como la coparticipación para sostener su gestión.

“Es un proceso complejo, porque además tienen otras obligaciones que cumplir”, añadió.

El análisis se da en medio del inicio de funciones de nuevas autoridades, que asumen en un contexto marcado por limitaciones presupuestarias, demandas regionales y la necesidad de redefinir estrategias de gestión en el nivel subnacional.

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