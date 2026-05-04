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Asosur reporta reducción en el suministro de gasolina en Cochabamba

Asosur indicó que ya se enviaron solicitudes formales para incrementar los volúmenes de entrega, sin obtener respuesta, mientras persiste el suministro irregular en varias estaciones.

Cristina Cotari

04/05/2026 14:33

Asosur reporta filas por falta de gasolina en Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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La Asociación de Surtidores Privados (Asosur) informó que en las últimas horas se registraron largas filas en estaciones de servicio en  Cochabamba debido a una reducción en el abastecimiento de gasolina especial.

El presidente de Asosur, Diego Ferrufino, explicó que el problema se debe a retrasos en la distribución del carburante por parte de YPFB, lo que ha generado una afectación en el suministro normal a las estaciones de servicio.

Detalló que el fin de semana no se realizó un despacho completo de gasolina especial a las estaciones, situación que se sumó a los inconvenientes registrados la semana pasada con el diésel.

“Focalizando el tema del producto, hablamos específicamente de la gasolina especial, que el día sábado no hubo un despacho total para abastecer a todas las estaciones de servicio”, señaló.

El representante de Asosur  agregó que la situación generó preocupación en la población, lo que incrementó la demanda de combustible. “Por la susceptibilidad, la gente que antes cargaba medio tanque ahora carga tanque lleno, eso aumentó la demanda”, explicó.

Falta de respuesta a pedidos de abastecimiento

El representante de Asosur indicó que la entidad ya envió notas formales a YPFB solicitando mayor volumen de despacho, sin obtener respuesta favorable.

“Ya hemos comunicado a YPFB centro, que son los encargados de la distribución. Hemos enviado notas formales, pero no tenemos respuesta respecto a incrementos o soluciones”, afirmó.

Estaciones con abastecimiento irregular

Ferrufino también advirtió que actualmente no existen despachos regulares de combustible. Algunas estaciones cuentan con producto, pero de forma limitada, mientras otras permanecen sin gasolina disponible.

“La pasada semana pedimos mayor volumen, pero no están despachando los cupos solicitados”, añadió.

La situación mantiene la preocupación entre conductores y propietarios de estaciones de servicio, mientras se espera una respuesta de las autoridades competentes para normalizar el suministro.

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