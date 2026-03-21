Madre, luchadora y cantante: Alejandra conquista el escenario y cierra la etapa de equipos

La última presentación de la semana en La Gran Batalla – Duelo de Voces estuvo a cargo de Alejandra Aragón, quien conquistó el escenario con su interpretación de “Corazón Salvaje” de Marcela Morelo.

Con una voz dulce y cargada de sentimiento, Alejandra logró conectar profundamente con los mentores y productores, desatando una ola de emociones en el set. La reacción más impactante fue la de Lilibeth Temo, quien no pudo contener las lágrimas.

Al finalizar su presentación, la propia participante también se quebró al recordar las dificultades que atravesó antes de retomar su camino en la música, una historia que tocó a todos los presentes.

Devolución de mentores

Maisa Roca destacó su actitud y proyección:

“Hay cosas que tienes que trabajar, pero sé que lo vas a hacer muy bien”.

Franklin Trigo elogió su energía sobre el escenario, mientras que Vanessa Añez valoró su historia personal:

“Me encanta ver el equilibrio que hay en tu vida, y que estés cumpliendo tu sueño. Tu hijo ve que mamá es una guerrera”.

Por su parte, Lilibeth Temo se mostró visiblemente conmovida e identificada con su historia:

“Me encanta verte cantar, seguí haciéndolo”.

David Dionich también resaltó su potencia vocal:

“Me alegra verte aquí”.

Evaluación del jurado

El jurado coincidió en el potencial de Alejandra, aunque con observaciones para su crecimiento.

Diego Ríos sugirió que su voz se adapta mejor a las baladas:

“Tienes una voz muy dulce, con mucho sentimiento”.

Alenir Echeverría calificó la presentación como “divina”, mientras que Tito Larenti recomendó trabajar en su estilo y evitar improvisaciones excesivas:

“Tienes mucho potencial, pero debes conocerte más”.

Finalmente, Marco Veizaga dejó una de las frases más destacadas de la noche:

“Las mujeres son indestructibles… te veo como la siguiente Gladys Moreno”.

Decisión final

Tras la deliberación, se definió que Alejandra Aragón formará parte del equipo de Vanessa Añez y Carlos Pérez, cerrando así la conformación de los cuatro equipos.

Alejandra conquista el escenario y cierra la etapa de equipos

Con esta presentación cargada de emoción, se cierra una etapa y se abre una nueva fase en la competencia. Desde el lunes, comenzará la verdadera batalla, donde el trabajo de mentores y participantes será clave para avanzar.

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