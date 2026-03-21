De las sirenas al "streaming": La Policía en Cochabamba revoluciona su comunicación con el estreno de "Infopolicial"

El dial y las plataformas digitales en la Llajta acaban de dar un giro de 180 grados. Lo que antes se percibía como un espacio estrictamente institucional y rígido, hoy se ha transformado en una propuesta vibrante que combina seguridad ciudadana, educación y los ritmos del momento. Bajo el impulso del Comando Departamental, la Radio Frecuencia Policial ha roto el molde para demostrar que la prevención y el buen ánimo pueden viajar en la misma onda sonora.

Un enfoque humano y multimedia

El proyecto, denominado "Infopolicial", fue inaugurado oficialmente por el Comandante Departamental de Policía, Alejandro Basto Rodríguez, en un evento que contó con el respaldo de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y la Federación de la Prensa de Cochabamba.

"Vamos a realizar diversidad de programas educativos para niños, con personajes y sorpresas. La revista 'Infopolicial' será el eje, brindando información policial detallada en la mañana y en la noche", destacó el Jefe Policial.

Las presentadoras del nuevo canal digital. Foto: Comando Departamental De Policía Cochabamba

Carisma con uniforme: La nueva cara de la noticia

La gran novedad de esta apuesta comunicacional es su formato híbrido. La radio y el canal digital incorporaron a jóvenes presentadoras —quienes también son efectivos policiales— que aportan carisma y cercanía al micrófono. Su misión es equilibrar los "datos duros" de la jornada con éxitos musicales y una interacción constante con la audiencia.

Según adelantaron Anghy ty Alondra, la oferta de contenidos incluye:

Podcasts y Streaming: Espacios de debate y análisis sobre seguridad.

Programas Infantiles: Spots y segmentos educativos diseñados para los más pequeños.

Interacción Total: Uso de portales digitales para mantener un contacto directo con el ciudadano.

Prevención que se sintoniza

Más allá del entretenimiento, el objetivo de "INFOPOLICIAL" es preventivo. Las autoridades recalcaron que la seguridad ya no solo se siente patrullando las calles, sino que ahora se escucha y se disfruta a través de la pantalla y el parlante.

Con esta iniciativa, la Policía Boliviana busca modernizar su imagen y acercarse a la población cochabambina bajo un concepto claro: cuidar a la sociedad a través del conocimiento y la alegría.

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