Mikaela brilló con “Chandelier” y ya tiene equipo en Duelo de Voces

La última noche de presentaciones en Duelo de Voces arrancó con fuerza. La primera en subir al escenario fue Mikaela Malky, quien interpretó el desafiante tema “Chandelier” de Sia, logrando captar la atención de jurados y mentores.

La cochabambina de tan solo 18 años ofreció una presentación sólida que recibió comentarios positivos, aunque con algunas observaciones clave de cara a su crecimiento artístico.

Desde el equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo destacaron su desempeño, aunque señalaron que faltó un poco más de conexión emocional.

“Le faltó algo de sentimiento, pero eso no significa que estuvo mal, me gustó muchísimo”, expresó Maisa.

Por su parte, Vanessa Añez y Carlos Pérez resaltaron la dulzura de su voz y no ocultaron su interés en sumarla a su equipo.

“Yo estaba un poco tensa y cuando cantaste empecé a conectar, tu dulzura, tu carita tan dulce, tu juventud, me encanta”, afirmó Vanessa.

En tanto, Lilibeth Temo y Juan Pablo Ojeda valoraron el color vocal de la participante y la emoción que logró transmitir.

“Hay que destacar toda la euforia, nos pusiste los sentimientos a flor de piel”, señaló Juan Pablo.

Mientras que para David Dionich y Jesús Oliva, el talento de Mikaela a su corta edad fue uno de los puntos más fuertes.

“Tu voz da para llevarla a cualquier dirección y va a sonar bien, eres vos misma, tienes tu particularidad”, destacó Jesús.

Evaluación del jurado

Durante la devolución, el jurado coincidió en que la presentación fue destacable, aunque con aspectos a pulir.

Marco Veizaga observó que faltó un poco más de explosión en el escenario, mientras que Tito Larenti remarcó su potencial:

“Eres muy joven y tienes talento, eres una artista en construcción”.

Alenir Echeverría aseguró que esta fue una presentación superior a una anterior de la participante, y Diego Ríos concluyó señalando que, pese a su capacidad vocal, aún se percibía cierto nerviosismo.

Decisión final

Tras la deliberación, se definió que Mikaela Malky formará parte del equipo de Juan Pablo Ojeda y Lilibeth Temo, asegurando así su lugar en la competencia.

Mikaela brilló con “Chandelier” y ya tiene equipo en Duelo de Voces

Con una mezcla de dulzura, talento y proyección, la joven cochabambina da un paso importante en esta última etapa de Duelo de Voces.

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