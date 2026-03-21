¿Ya es segura la gasolina y qué pasó con la compensación? Esto dice el presidente de YPFB

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Yussef Akly Flores, se refirió a la calidad del combustible y a los reclamos registrados en el país, asegurando que el problema fue contenido y que ya se ejecutan medidas de compensación.

“De manera directa y siendo responsables con el manejo de la operación, nosotros empezamos a hacer una investigación interna verificando certificados de calidad y ahí podemos controlar y acotar el problema”, afirmó.

La autoridad señaló que existe desinformación en torno al impacto real. “Lamentablemente, existe una desinformación exagerada en relación a la afectación por el tema de la gasolina; con evidencia concreta vemos que la afectación está limitada a una cantidad pequeña del parque automotor”, sostuvo.

Asimismo, detalló que se registraron más de 11.000 interacciones de usuarios, de las cuales alrededor de 3.000 casos ya fueron completados con documentación. “Hemos iniciado la compensación a partir de este 20 de marzo para las personas que se han sentido afectadas”, indicó.

Flores también buscó llevar tranquilidad a la población: “Hemos hecho una serie de controles y medidas, hemos logrado acotar el problema y ahora tenemos gasolina de calidad. Darle la confianza a la gente de que puede sentirse segura con el producto que está recibiendo”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play