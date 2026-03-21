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¿A qué hora sale el último bus de la terminal en Santa Cruz? Te contamos

La Policía de Tránsito confirmó restricciones en las salidas por las elecciones subnacionales y el auto de buen gobierno.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

20/03/2026 22:03

Foto: Facebook Moincho Digital
Santa Cruz, Bolivia

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En el marco de las elecciones subnacionales, la Dirección Departamental de Tránsito informó que el último bus desde la terminal terrestre de Santa Cruz podrá salir este sábado hasta las 15:00 horas.

La medida responde al cumplimiento del auto de buen gobierno dispuesto por el Tribunal Supremo Electoral, el cual establece restricciones de circulación durante el proceso electoral.

De acuerdo con la autoridad, a partir de esa hora se suspenderán las salidas de buses interdepartamentales, retomándose el servicio recién el día lunes, una vez concluida la jornada electoral del domingo.

La Policía de Tránsito realizará controles para garantizar que se cumpla esta disposición en todas las empresas de transporte que operan en la terminal.

 

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