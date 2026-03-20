¡Alerta de estafa! Usan video falso con IA para ofrecer dinero a nombre de la Gestora

¡Atención! Una nueva modalidad de estafa digital está circulando en redes sociales y apunta directamente a los usuarios en Bolivia.

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo alertó sobre la difusión de un video falso en TikTok que utiliza inteligencia artificial para ofrecer supuestos beneficios económicos de 3.000 bolivianos.

VIDEO FALSO Y ENLACES PELIGROSOS

Según el comunicado oficial, el contenido es completamente falso y no corresponde a ningún canal institucional.

“El video es falso. La cuenta de TikTok no es oficial y el enlace que promocionan busca robar tu información personal”, advirtió la entidad.

Este tipo de fraude es conocido como phishing, una técnica utilizada para engañar a las personas y obtener datos sensibles como contraseñas o información bancaria.

¿CÓMO OPERAN?

Los estafadores utilizan:

Videos manipulados con inteligencia artificial

Promesas de dinero fácil

Enlaces externos para captar datos personales

El objetivo final es acceder a información privada de las víctimas.

CANALES OFICIALES

La Gestora recordó que:

Su única página oficial es https://www.gestora.bo/

Las consultas se realizan a través del programa PEPE en canales verificados

Nunca solicitan datos personales o contraseñas mediante enlaces sospechosos

También habilitaron la línea gratuita 800 10 1610 para consultas y denuncias.

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