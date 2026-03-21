Este es el requisito indispensable para renovar su C.I. en las nuevas cabinas 24/7

Ante la proximidad de los comicios subnacionales, el Servicio General de Identificación Personal (Segip) ha desplegado una solución tecnológica para evitar las aglomeraciones de último momento. Sin embargo, los ciudadanos deben considerar que el uso de estas terminales está estrictamente sujeto a contar con la firma digital registrada previamente en el sistema.

Las Estaciones de Emisión Documental Automatizada (EDA) operan bajo una modalidad de 24 horas durante los siete días de la semana. Estas cabinas permiten a los usuarios obtener reposiciones de su documento de identidad o duplicados de licencias de conducir de forma inmediata.

Ubicaciones y disponibilidad

En Santa Cruz, los equipos se encuentran estratégicamente ubicados en el segundo anillo, cerca de la avenida San Aurelio, y en el Aeropuerto Internacional Viru Viru. Esta distribución busca facilitar el acceso a documentos esenciales tanto para residentes urbanos como para viajeros que necesiten regularizar su situación antes de votar.

Es importante reiterar que el servicio está limitado a quienes ya poseen sus datos biométricos actualizados. Si el usuario necesita modificar información personal o carece de la rúbrica electrónica, la gestión deberá realizarse obligatoriamente en las oficinas presenciales.

Costos y métodos de pago

El sistema ha sido diseñado para ser autosuficiente, permitiendo transacciones electrónicas mediante la generación de un código QR en la misma pantalla. Los aranceles establecidos para estos trámites digitales se mantienen bajo la normativa vigente del Segip:

Reposición de Cédula de Identidad: Bs 50

Bs 50 Licencia para motociclista: Bs 80

Bs 80 Licencia para conductor de vehículo: Bs 160

Guía rápida para la emisión

El proceso destaca por su sencillez y seguridad, utilizando biometría facial y dactilar para validar la identidad del solicitante. Para obtener el documento de manera exitosa, se deben seguir estos pasos:

Seleccionar la opción de “cédula de identidad” en el menú principal. Ingresar el número de identificación y la fecha de nacimiento. Validar la identidad mediante el lector de huella digital y la cámara de reconocimiento facial. Efectuar el pago correspondiente y confirmar la solicitud para retirar el impreso del dispensador.

Con esta innovación, las autoridades locales pretenden erradicar la burocracia en días de alta demanda electoral. El objetivo final es garantizar que ningún cruceño quede inhabilitado de ejercer su derecho al voto por falta de documentación vigente.

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